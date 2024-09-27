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Stanley'in en çok satan modelleri kısa süreliğine indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.09.2024 17:39
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Stanley termosları duymayan, görmeyen yoktur herhalde. Kullananlardan tam not alan, son zamanların en popüler termos markası haline gelen Stanley'in çok satan modelleri kısa süreliğine indirime girdi. Biz de sizin için her ihtiyaca uygun indirimdeki termosları bir araya getirdik. İşte detaylar!

Stanley'in en çok satan modelleri kısa süreliğine indirime girdi

Kışın sıcacık bir çayı ya da kahveyi yudumlarken veya yazın buz gibi bir içeceğin ferahlığını keşfederken doğru termosa sahip olmak son derece önemli. Yaz, kış; işte, evde, okulda, seyahatte kısacası her yerde kaliteli bir termosla içeceklerinizin keyfini en üst seviyede yaşayabilirsiniz. "Kaliteli termosu nereden bulacağım?" diye düşünüyorsanız da, kullanıcılarından tam not alan ömür boyu garantili Stanley termoslara mutlaka bir göz atmalısınız. Çünkü Stanley'in ömür boyu garantili dayanıklı termosları, bir termostan çok daha fazlasını size sunar. Bu termoslar sadece bir içecek taşıma aracı değil, aynı zamanda sizin en iyi yol arkadaşınız olmaya aday. Ve şu anda kısa süreliğine indirimde olan Stanley termoslar içeriğimizde sizi bekliyor.

1. Geçen ay Amazon'da 1000 adetten fazla satıldı: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2,3 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T165844.832

İçeceklerin sıcak veya soğuk tutulmasını sağlayan dayanıklı ve yüksek performanslı bir termos modeli olarak karşımıza çıkan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos; 2,3 litrelik büyük hacmiyle öne çıkıyor. İki katmanlı vakumlu yapısı sayesinde sıcak içeceklerinizi 32 saate kadar sıcak tutabilmenizi sağlayan bu termos, soğuk içeceklerinizi ise 160 saate kadar soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelik malzemesiyle uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca taşınabilir yapısı sayesinde seyahatlerde, pikniklerde ve açık hava etkinliklerinde rahatlıkla kullanılabiliyor.

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2. En sevilen modellerden: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 1,4 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T171041.850

İki katmanlı vakumlu yapısı sayesinde sıcak içecekleri 20 saate kadar sıcak ve soğuk tutabilir. Geniş 1,4 litrelik kapasitesiyle uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ayrıca taşınabilir yapısı sayesinde seyahatlerde, kamp yaparken veya pikniklerde rahatlıkla kullanılabilir. Güvenli ve sağlıklı içecek saklama için BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir, geniş hacmi dolayısıyla markanın en çok tercih edilen termos modelleri içinde yer alır.

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3. Çok satanlar listesinde yer alıyor: Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu 0,60 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T170026.904

Stanley The All Day Slim Soğuk Su Şişesi Termosu, gün boyunca serin içeceklerinizi keyifle tüketebileceğiniz şık ve pratik bir su şişesi termosu. İnce ve uzun yapısı sayesinde kolayca taşınabilir ve çantanızda yer kaplamaz. Paslanmaz çelik malzemesi ile uzun ömürlü bir kullanım sunar. Kaynar sıcaklıktaki içecekleri 12 saate kadar sıcak, buz gibi soğuk içecekleri ise 35 saate kadar soğuk tutabilir. BPA içermez. Dayanıklı ve şık tasarımıyla günlük kullanımda veya seyahatlerde kullanım için uygun bir alternatiftir.

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4. Çok satan başka bir model de bu: Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak 0,47 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T170226.884

Paslanmaz çelik malzemesi sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlü kullanım imkanı sunan Stanley The Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos Bardak, serinin en çok satan tek kişilik termos modeli. İnce yapısı ve hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabiliyor. Kapağı açıldığında termos bardağa dönüşerek içeceklerinizi rahatlıkla içmenize imkan tanıyor. İçeceğinizin sıcaklığını 7 saate kadar koruyor. BPA içermeyen malzemelerden üretildiği için güvenli bir şekilde içeceklerinizi saklamanızı ve tüketmenizi sağlıyor.

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5. Ergonomik tasarımıyla her yudumda keyfinizi artıracak: Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak 0,35 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T170455.890

Stanley'in termos bardak modelleri içinde çok satan bir diğer ürün de Stanley Klasik Paslanmaz Çelik Termos Bardak olarak karşımıza çıkıyor. Sıcak veya soğuk içeceklerinizi uzun süre koruyabilen dayanıklı ve yüksek performanslı bir termos bardak olan ürün, hafif ve taşınabilir yapısı sayesinde günlük kullanımda veya seyahatlerde rahatlıkla kullanılabilir. Şık ve klasik tasarımıyla göz alıcı bir termos bardak seçeneğidir.

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6. Tek kişi için ideal: Stanley Klasik Trigger-Action Termos Bardak 0,25 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T170829.465

"Trigger-Action" mekanizması sayesinde tek elle kullanım imkanı sunar, içeceklerinizi kolayca dökmenizi ve tüketmenizi sağlayan bu termos, paslanmaz çelik malzemesi uzun ömürlü ve dayanıklı bir kullanım sunar. İçeceğinizi 4 saate kadar soğuk veya sıcak tutabilir. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde günlük kullanımda veya seyahatlerde rahatlıkla taşınabilir. Stanley'in tüm termoslarında olduğu gibi bu da BPA içermez.

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7. Yemeğinizi yanınızda taşımanın en pratik yolu: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu 0,94 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T171330.814

Kaliteli yemek termosu arayanların ilk tercihi arasında yer alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Yemek Termosu, yemeklerinizi hem sıcak hem de soğuk tutabiliyor. Paslanmaz çelik malzemeden üretilen ürün dayanıklı ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Çift vakumlu yapısı yemeklerinizi 15 saate kadar sıcak ve 18 saate kadar soğuk tutmanıza imkan tanıyor. Geniş 0,94 litrelik kapasitesi, yeterli miktarda yiyecek saklamayı sağlıyor.. Taşıma kolaylığı sağlayan kompakt tasarımı sayesinde seyahatlerde, iş yerinde veya açık hava etkinliklerinde kullanılabilir.

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8. Kampların, pikniklerin vazgeçilmezi: Stanley Adventure Dış Mekan Soğutucu 6,6 litre

Adsız tasarım - 2024-09-26T171622.782

Stanley'in Adventure serisinin çok sevilen soğutucu çanta modellerinden biri olan bu ürün, içindekileri 27 saate kadar soğuk tutan çift duvarlı köpük izolasyonundan oluşur. Bu, geleneksel soğutma kutularına göre neredeyse %40 daha uzun soğutma performansına karşılık gelir. İzolasyon kutusu sağlam kilitleri ile etkileyicidir. Lastik çekme sistemi sayesinde Stanley termos veya diğer ekipmanlar kapağa sabitlenebilir. Malzemeler BPA içermez. Kapaktaki silikon conta mükemmel bir yalıtım sağlar ve kilit kanatları kapalıyken kamp soğutma kutusunun tamamen sızdırmaz olmasını sağlar.
Sağlam taşıma sapı soğutma kutusunun tutulmasını ve taşınmasını kolaylaştırır. Kapaktaki lastik bant yardımıyla bir şişe veya termos sabitlenebilir. İçinde 21 içecek kutusu (330 ml) saklanabilir.

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Bu içerik 27 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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