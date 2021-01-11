Karışık pizza nasıl yapılır? İşte karışık pizza tarifi

Pizza hazırlarken pizza hamuru tarifi kadar üzerine seçeceğiniz malzemeler de önemlidir. Karışık pizzada önemli olan birbiriyle uyumlu tatlar yakalayabilmektir. Eğer harmanlanmış bir tat sevmiyorsanız, az ve öz malzemelerle tadına doyamayacağınız bir lezzet yakalamak istiyorsanız bu tarif tam sizlik! İşte pizza ustası Sefer Biber'den yedikçe yemek isteyeceğiniz karışık pizza tarifi...

KARIŞIK PİZZA TARİFİ

'Karışık pizza yapımında hamur açıldıktan sonra, domates sosu hamura sürülür. Sürdükten sonra mozzarella peyniri ilave edilir. Sonra üstüne mantar eklenir. Yeşil biber ilave edilir. En sonda da sucuk pizzanın üstüne yerleştirilir' diyen Sefer Biber'in lezziz pizza tarifi için malzeme listesi ve adım adım yapılış aşamaları:

PİZZA SOSU MALZEMELERİ:

1 su bardağı domates salçası

Yarım çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 Yemek kaşığı tereyağı

3 Yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş dövülmüş sarımsak

PİZZA HAMURU MALZEMELERİ:

5 su bardağı un

2 yemek kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı şeker

Yarım yemek kaşığı tuz

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Pizzanın altına serpmek için 2 yemek kaşığı mısır unu (evde varsa)

PİZZA HAMURU YAPILIŞI:

Pizza hamuru için gerekli olan malzemeler; su, tuz, maya ve undur.

Önce makineye suyu koyuyoruz, peşinden tuz ve mayayı atıyoruz. Bunları çırptıktan sonra unu ilave ediyoruz. Hamur makinede 10 dakika dönüyor. 10 dakikanın sonunda hamuru makineden çıkartıp tezgaha getiriyoruz, tezgahta 10 dakika dinlendiriyoruz.

Evde yapmak isteyenlerin marketten pizza unu almaları gerekmektedir. Pizza ununu aldıktan sonra, aynı malzemeler karıştırılıp elde yoğrulur. Ne kadar çok yoğrulursa o kadar iyi olur.

Yoğurduktan sonra hamuru dinlendiriyoruz. Dinlendirdikten sonra hamuru kesip tekrar dinlendirmeye alıyoruz. Yaklaşık 1 saat dinlendirdikten sonra pizza yapımına geçilebilir."

Pizza hamuru dinlendikten sonra açma aşamasına geçilir. Hamuru bir miktar unun üzerine bırakıp yuvarlak biçimde ellerimizle açıyoruz. Evde yapmak isteyenler merdane de kullanabilirler. Peki pizza hamuru evde hazırlanmak istenirse nasıl bir yol izlenmeli?

İlk olarak hamur için yukarıda verdiğimiz malzeme listesinde bulunan tüm malzemeleri kulak memesi kıvamına gelinceye kadar bir kapta karıştırıyoruz.

Hazırlanan hamuru, 30 dakika kadar sıcak bir yerde üzeri kapalı olarak dinlenmeye bırakıyoruz.

Mayalanan hamuru iki eşit parçaya bölüyoru. Pizza tepsisinin büyüklüğünde açıyoruz.

Tepiye yağlı kağıt sererek üzerine birer yemek kaşığı mısır unu serpiyoruz ve hamuru üzerine yayıyoruz.

Pizzanın hamuru pişerken kabarmasını önlemek için, aralıklı olarak çatalla delikler açıyoruz.

KARIŞIK PİZZA YAPILIŞI:

Açtığınız hamurun üzerine domates sosu sürün.

Mozarella peyniri rendeleyip ilave edin (isteğe göre kaşar peynir de olabilir)

Ardından mantarlarınızı pizza üzerine eşit dağılacak şekilde yerleştirin.

Yeşil biberlerinizi boş kalan bölümlere ilave edin,

Son olarak da dilimlediğiniz sucukları pizzanızın üzerine yerleştirin.

200 derecede ısıtılmış fırına karışık pizzanızı pişirmek üzere sürebilirsiniz. Pişirme süresi 30 dakikadır.

Not: Dilerseniz pizza hamurunuzu üzerine pizza sosunu sürmeden önce 10 dakika kadar 200 derecelik fırında ısıtıp ardından sosu ve malzemeleri ekleyerek tekrar fırına verebilirsiniz. Bu durumda pizzanızı 20 dakika daha pişirmeniz yeterli olacaktır.

Pizzanız hazır, afiyet olsun...



