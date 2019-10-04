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Karısını ve çocuklarını katleden adamdan kan donduran itiraf

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İLGİNÇ HABERLER  | 04.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Hamile eşi ve iki kızını gözünü kırpmadan katleden cani baba, yazar Cheryln Cadle'ye yazdığı itiraf mektubunda ailesini nasıl katlettiğine dair yeni detaylar verdi.

Karısını ve çocuklarını katleden adamdan kan donduran itiraf

Hamile eşi ve iki kızını vahşice öldüren cani baba Christopher Watts'ın itirafları herkesi şoke etti. Cinayetler hakkında ilk kez itiraflarda bulunan baba bir mektub yazdı. Watts, cinayetlere metresi Nikki'ye karşı olan takıntısının sebep olduğunu ileri sürdü.

"Eğer Nikki ile tanışmasaydım bu cinayetleri işelemezdim" diyen 34 yaşındaki cani baba, metresinin kendisine ilk oğlunu vermesi teklifinden büyülendiğini söyledi.

"Nichol Kessinger ilk oğlumu dünyaya getireceğini söylediğinde adeta büyülendim, bu yüzden de hamile karımın düşük yapmasına sebep olmaya çalıştım" diyen Watts'ın ifadeleri tüyler ürpertti.

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"13 Ağustos sabahı Shanann'la tartışmadan önce kızların odasına gittim. İlk olarak Bella'nın ve ardından Cece'nin odasına girdim ve onları öldürmek için yataklarındaki yastığı kullandım..."

Chris daha önce 15 haftalık hamile olan eşini öldürmeyi planlamadığını ve cinayetin spontan olarak geliştiğini söylemişti. Fakat Chris mektubunda cinayeti bir süre önce planladığından şu sözlerle bahsetti:

"12 Ağustos'ta kızlarımı yatırdım ve kendime 'Bebeklerimi yatağa koyacağım son an bu olacak' dedim. Bir gün önceden ne olacağını biliyordum ve buna engel olmak için hiçbir şey yapmadım."

Chris ayrıca hamile eşine düşük yapması için ağrı kesici verdiğini de itiraf etti. Chris'e göre eşinin hamilelik sürecinin sonlanması durumunda her şey daha kolay olacaktı.

Chris'in eşinden ve çocuklarından kurtulmak istediği ve böylece eski iş arkadaşı ve sevgilisi olan Nichol Kessinger ile birlikte olabileceğini söyledi.

Chris Watts geçen yıl hamile eşinin ve kızlarının kayıp olduğunu söyleyerek polise başvurmuştu. Bununla da kalmayıp televizyon ekranlarına çıkarak yardım istemişti.

Fakat ölü olarak bulunan eş ve çocukların katilinin Chris'in kendisi olduğu ortaya çıkmıştı. Chris cinayeti işlediğini itiraf ederek idam cezası almaktan kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
itiraf mektubu Cheryln Cadle cinayet christopher watts

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
pislik pesinde bir baba rezillik aldatma iste bu tur seylerin yuzunden yuvalar darma dagin oluyor !! ulan pislik istemiyorsan bosan neye katlediyon zavalli insanlari
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