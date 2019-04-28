Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

İşte Vodafone Park'ta yaşananlar;
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 4-1'lik galibiyete uzanırken, üst üste 6. galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırdı.
Siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı yaşarken, sosyal medyada Alman kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi.
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla da karşılaşmayı tribünden takip etti.
Güzelliğiyle Vodafone Park'a damga vuran Sophia için Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada, 'Karius'a uğurlu geldi. Yengeyi her maça bekliyoruz'' yorumunu yaptılar.
Thomalla, tribünlerde yer alan taraftarların da ilgi odağı olmayı başardı.
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
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