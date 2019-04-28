Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 4-1'lik galibiyete uzanırken, üst üste 6. galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırdı.

Siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı yaşarken, sosyal medyada Alman kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi.