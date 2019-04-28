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Beşiktaş maçına damga vurdu! Büyük ilgi...

kerem.aydin kerem.aydin
SPOR  | 28.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

Vodafone Park'ta Ankaragücü'nü konuk eden ve sahadan 4-1 galip ayrılan Beşiktaş, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, tribünlerde siyah-beyazlılara büyük destek vardı. Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı mücadeleyi sürpriz bir isim de tribünden takip etti.

İşte Vodafone Park'ta yaşananlar;

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 4-1'lik galibiyete uzanırken, üst üste 6. galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırdı.

Beşiktaş, Ankaragücü karşısında 4-1'lik galibiyete uzanırken, üst üste 6. galibiyetini aldı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını artırdı.

Siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı yaşarken, sosyal medyada Alman kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi.

Siyah-beyazlıların Alman kalecisi Loris Karius, Süper Lig kariyerinde en fazla kurtarış yaptığı maçı yaşarken, sosyal medyada Alman kaleci için övgü dolu sözler sarf edildi.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla da karşılaşmayı tribünden takip etti.

Güzelliğiyle Vodafone Park'a damga vuran Sophia için Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada, 'Karius'a uğurlu geldi. Yengeyi her maça bekliyoruz'' yorumunu yaptılar.

Güzelliğiyle Vodafone Park'a damga vuran Sophia için Beşiktaşlı taraftarlar sosyal medyada, 'Karius'a uğurlu geldi. Yengeyi her maça bekliyoruz'' yorumunu yaptılar.

Thomalla, tribünlerde yer alan taraftarların da ilgi odağı olmayı başardı.

Thomalla, tribünlerde yer alan taraftarların da ilgi odağı olmayı başardı.

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı

Karius'un sevgilisi Sophia Thomalla, Ankaragücü maçındaki yerini aldı
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Loris Karius Sophia Thomalla
 

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