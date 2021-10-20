Karmakarışık mutfakları düzene sokan, aşırı derecede kullanışlı ürünler

Mutfağın karmaşık görünmesinin birkaç sebebi olabilir. Mutfağınız küçük ya da kullanışsızsa ne kadar toplarsanız toplayın dağınık görünebilir. Mutfağınızda çok fazla eşyanın olması da karmaşık görünmesine yol açabilir. Böyle durumlar için özel olarak üretilmiş birbirinden kullanışlı ürün var. Özellikle organizer, raf, stant gibi ürünler; mutfağınızdaki fazlalıkları anında toplayıverir. Bu da hem günlük işlerinizi kolaylaştırır hem de her şeyin derli toplu görünmesini sağlar. Peki, mutfakta kullanabileceğiniz en kullanışlı ürünler hangileri? Gelin, 10 madde ile bu ürünlerin altından girip üstünden çıkalım!

Çatal kaşık düzenleyici ile çekmeceleri düzenleyerek işe başlayabiliriz!

Çekmecelerin içi dışarıdan bakıldığında görünmüyor ama dağınıksa aradığınız şeyi bulmanız zorlaşabiliyor. Bu da mutfakta geçirdiğiniz zamanı artırıyor. O nedenle çekmece içini düzenleyen organizerleri kullanmak oldukça kolaylaştırıcı bir etkiye sahip. Çatal, kaşık ve bıçakları inci gibi dizerseniz çekmeceyi her açtığınızda ortaya çıkan düzenli görüntü ile mutlu olabilirsiniz. Genişleyerek çekmecenizin ölçüsüne göre ayarlanabilen Joseph Drawerstore Çatal Bıçak Düzenleyici ile bu mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hem çatal, kaşık ve bıçaklarınızı yerleştirebilir hem de kepçe, spatula gibi büyük gereçlerinizi sıralayabilirsiniz.

Çekmecenizde şık duran ve son derece kullanışlı bir ürün olan Joseph Drawerstore Çatal Bıçak Düzenleyici'yi buradan satın alabilirsiniz.

Buzdolabınızda her şeyin bir yeri varsa bu iş olmuş demektir!

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Buzdolapları bazen öyle karışıyor ki toparlamak uzun vakit alabiliyor. Üst üste yapılan alışverişler, yeni malzemeleri eskilerinin üzerine yerleştirmek ve buzdolabını sık sık düzenlememek, dağınık bir görüntüye sebep olabiliyor. Oysa her malzemenin ayrı bir bölmesi olsa ve sebzeler ile meyveler farklı organizerlarda dursa buzdolabınız düzene kavuşur. Bunu Free Plastik Buzdolabı Düzenleyici ile yapabilirsiniz. Meyve ve sebzelerinizi ayrı düzenleyicilere koyarak buzdolabınıza yerleştirebilirsiniz. Ayrıca Free Plastik Buzdolabı Düzenleyici'yi peynir, zeytin gibi kahvaltılıkları paketleriyle koymak için de kullanabilirsiniz.

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Devasa dolaplara raf ekleyerek yer kazanabilirsiniz!

Bardaklar veya tabaklar için kullanılan dolapların yüksekliği genellikle fazla oluyor. Bu da dolabın gereksiz yere boş kalması anlamına geliyor. Böyle durumlarda dolaplarınızda yer kazanmak ve tabak, bardak gibi mutfak eşyalarını daha düzenli bir şekilde saklayabilmek için dolap içi rafları kullanabilirsiniz. Bardakları alta, tabakları da rafın üstüne sıralayabilir ya da farklı tabak modellerini farklı gözlere yerleştirerek daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz.

Siz de raflarınızı daha kullanışlı bir hale getirme derdindeyseniz kaliteli yapısı ile dolaplarınızdaki eşyaları kolaylıkla taşıyan Notpa Dolap İçi Düzenleyici'yi buradan inceleyebilirsiniz!

Deterjanlarınızı koyacak yeri bir türlü bulamıyor musunuz? Askılı organizer imdadınıza yetişiyor!

Deterjanlar mutfağı en dağınık gösteren ürün grupları arasında yer alıyor. Çoğumuz deterjan kutularını tezgahımızın üzerinde görmek istemiyoruz. Böyle durumlarda dolap içi organizerları kullanarak deterjanlarınızı dolap kapağına sıralayabilirsiniz. Böylece hem tezgahınız daha temiz görünür hem de deterjanlarınız için harika bir yer hazırlanmış olur. Kaliteli plastikten üretilen Zemus Askılı Organizer bu dileğinizi gerçekleştirmek için oldukça uygun. Dilerseniz bu organizerdan birkaç tane alıp farklı şekillerde değerlendirebilirsiniz. Bir tanesine deterjanları, bir tanesine bezlerinizi, diğerine ise çöp poşeti gibi ürünleri yerleştirebilirsiniz.

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Soğan ve patatesler için çok dekoratif düzenleyiciler var!

Bir türlü yer bulamadığımız, nereye koyarsak koyalım kötü görünen patates, soğan gibi gıdalar için harika fikirlerimiz var. Patates, soğan gibi yer kaplayan sebzeleriniz için stantlı düzenleyicileri kullanabilirsiniz. Enashop 3 Katlı Ferforje Metal Standlı Sebzelik tam olarak bunun için tasarlandı! Üstelik dekoratif görünümü sayesinde mutfağınızda oldukça şık duracak. Ferforje metalden üretilen bu sebzeliği hafif olduğu için dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Dilerseniz balkonunuzda dilerseniz de mutfağınızda kullanabilirsiniz.

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Tencere ve tavalarınız, dolap içlerine inci gibi dizilsin ister misiniz?

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Dolap içinde tencereler, tavalar ve kapaklar adeta savaş halinde durur. Hangisini hangisinin üstüne koyacağınızı bilemezsiniz. Üstelik üst üste yerleştirdiğiniz ürünler arasından altta kalan eşyayı almak da tam bir işkence haline gelir. İşkencenize son vererek tencere, tava ve kapaklarınızı düzene sokacak harika bir ürün önerisinde bulunuyoruz: mDesign Tencere ve Tava Rafı! mDesign Tencere ve Tava Raf'ı sayesinde mutfakta geçireceğiniz zaman kısalacak ve sevdiklerinize daha fazla vakit ayırabileceksiniz.

Dayanıklı bir metal yapıya sahip olan mDesign Tencere ve Tava Rafı'nı satın almak için tıklayın!

Buzdolabındaki raflar yeterli gelmiyorsa ayarlanabilir organizer kullanın!

Buzdolabımızı düzenlemeye devam ediyoruz ve bu kez de buzdolabı raflarının üst kısımlarını değerlendirmek için harika bir ürün öneriyoruz: Yellowish Organizer Ayarlanabilir Süzgeç. Yellowish Organizer Ayarlanabilir Süzgeç, yanlarında bulunan mandalları sayesinde buzdolabınızın raflarına tutunuyor ve bir çekmece görevi görüyor. Yumurta, sebze, meyve, peynir kabı ve zeytin poşeti gibi birçok ürünü bu organizera yerleştirebilirsiniz. Ürünleri almak istediğinizde kendinize doğru çekebilir, işinizi bitirdiğinizde iterek tekrar kapatabilirsiniz.

Sevimli renklere sahip olan ve 4'lü olarak satılan Yellowish Organizer Ayarlanabilir Süzgeç'i incelemek ve sepetinize atmak için tıklayın!

Hem dekoratif duracak hem de her şeyi derleyip toplayacak bir rafa kim hayır der!

Mutfağınızda dekoratif duracak bir raf ister misiniz? "Evet!" dediğinizi duyar gibiyiz. Mutfağınızın duvarına monte edebileceğiniz bir raf ile baharatlık, kağıt havlu, kavanoz, fincan gibi eşyaları tezgahın üzerinden kaldırabilirsiniz. Bayz Design Baharatlık Havluluk Duvar Rafı ile bu planınızı gerçekleştirmeniz mümkün. Bayz Design Baharatlık Havluluk Duvar Rafı, kaliteli malzemeden üretildiği için son derece dayanıklı bir yapıya sahip. Beyaz rengi ile tüm mutfak konseptlerine uyum sağlayabilir.

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Kağıt havluları ortalıktan kaldırıyoruz! Yeni yerlerine bayılacaksınız

Kağıt havlular genellikle masanın üzerinde, tezgahta ya da dolap içinde durur. Ancak bir türlü yer bulamadığımız kağıt havlular mutfağın daha dağınık görünmesine sebep olur. Küçük bir dokunuşla kağıt havluların dolap içinde de yer kaplamadan durmasını sağlayabilirsiniz. Ak Temizlik Raf Altı Kağıt Havlu, Fincan ve Kupa Askısı'nı dolap rafının içine yerleştirerek daha düzenli bir görünüm elde edebilirsiniz. Üstelik bu askıyı fincan ve kupa gibi kulplu eşyalarınız için de kullanabilirsiniz.

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Dolaplarınız fincanlarınızı almıyorsa fincan askılığı ne güne duruyor!

Fincanları genellikle bardaklarla aynı dolaba yerleştiriyoruz. Ancak fincanlar daha geniş ağızlı olduğu için fazla yer kaplıyor. Üstelik fincanları dolaptan almak da bir hayli zor olabiliyor. Buffer Kancalı Dolap İçi Fincan ve Kupa Askılığı ile bu soruna son verebilirsiniz. Buffer Kancalı Dolap İçi Fincan ve Kupa Askılığı'nı raf altına yerleştirerek fincan ve kupalarınızı inci gibi dizebilirsiniz. Böylece hem bu gereçleri alması kolaylaşır hem de yer kaplamaz.

Siz de mutfağınıza düzen getirecek Buffer Kancalı Dolap İçi Fincan ve Kupa Askılığı incelemek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz!

