Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Karnabaharın her türlüsünü seviyoruz ancak pişerken o etrafa yaydığı koku yok mu... İnsanı yemekten soğutuyor desek yeridir! Karnabaharın önündeki bu engelleri kaldıracak birbirinden etkili yöntemler bulduk sevgili okur, denemek ister misiniz?

Karnabahar pişirirken içine ekmek koyun! Neden mi?

Karnabaharın her türlüsünü seviyoruz ancak pişerken o etrafa yaydığı koku yok mu... İnsanı yemekten soğutuyor desek yeridir! Karnabaharın önündeki bu engelleri kaldıracak birbirinden etkili yöntemler bulduk sevgili okur, denemek ister misiniz?

Kış aylarının favorisi! Doğal bir ağrı kesici, sağlam bir C vitamini deposu, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bir şifacı kendileri. Kışın afiyetle yediğimiz karnabaharın seveni ne kadar fazlaysa sevmeyeni de o kadar çok. Bunun en büyük nedenlerinden biri de pişerken etrafa yaydığı koku... Ancak bunun önüne geçmek mümkün!

Bu sayede karnabaharı herkese sevdireceğiz! Hem iştahınızı hem de mutfağınızı kontrol altına alacak bir yöntem var. İki dilim ekmeği ufalayın. Ufaladığınız ekmekleri haşlanan karnabaharların içine bırakın. Ancak ekmeklerin suda eriyip sebzeye karışmasını önlemek için bez bir tülbente sarıp tencereye o şekilde ekleyin. Karnabaharlar haşlandıktan sonra tülbenti çıkarabilirisiniz.

Ekmek içi dışında farklı yöntemler de mevcut; Karnabahar haşlarken suyuna bir bardak süt eklerseniz mutfağınızda kokudan eser kalmayacaktır.

Karnabahar haşlama suyuna bir adet defne yaprağı atarak koku sorununu ortadan kaldırmak mümkün