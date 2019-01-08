YEMEK

Karnabahar pişirirken neden içine ekmek atmalısınız?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.01.2019 11:06 | Son Güncelleme

Karnabaharın her türlüsünü seviyoruz ancak pişerken o etrafa yaydığı koku yok mu... İnsanı yemekten soğutuyor desek yeridir! Karnabaharın önündeki bu engelleri kaldıracak birbirinden etkili yöntemler bulduk sevgili okur, denemek ister misiniz?

Karnabaharın her türlüsünü seviyoruz ancak pişerken o etrafa yaydığı koku yok mu... İnsanı yemekten soğutuyor desek yeridir! Karnabaharın önündeki bu engelleri kaldıracak birbirinden etkili yöntemler bulduk sevgili okur, denemek ister misiniz?

Karnabahar pişirirken içine ekmek koyun! Neden mi?

Karnabaharın her türlüsünü seviyoruz ancak pişerken o etrafa yaydığı koku yok mu... İnsanı yemekten soğutuyor desek yeridir! Karnabaharın önündeki bu engelleri kaldıracak birbirinden etkili yöntemler bulduk sevgili okur, denemek ister misiniz?

Kış aylarının favorisi!

Kış aylarının favorisi!
Doğal bir ağrı kesici, sağlam bir C vitamini deposu, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olan bir şifacı kendileri. Kışın afiyetle yediğimiz karnabaharın seveni ne kadar fazlaysa sevmeyeni de o kadar çok. Bunun en büyük nedenlerinden biri de pişerken etrafa yaydığı koku... Ancak bunun önüne geçmek mümkün!

Bu sayede karnabaharı herkese sevdireceğiz!

Bu sayede karnabaharı herkese sevdireceğiz!
Hem iştahınızı hem de mutfağınızı kontrol altına alacak bir yöntem var. İki dilim ekmeği ufalayın. Ufaladığınız ekmekleri haşlanan karnabaharların içine bırakın. Ancak ekmeklerin suda eriyip sebzeye karışmasını önlemek için bez bir tülbente sarıp tencereye o şekilde ekleyin. Karnabaharlar haşlandıktan sonra tülbenti çıkarabilirisiniz.

Ekmek içi dışında farklı yöntemler de mevcut;

Ekmek içi dışında farklı yöntemler de mevcut;
Karnabahar haşlarken suyuna bir bardak süt eklerseniz mutfağınızda kokudan eser kalmayacaktır.

Karnabahar haşlama suyuna bir adet defne yaprağı atarak koku sorununu ortadan kaldırmak mümkün

Karnabahar haşlama suyuna bir adet defne yaprağı atarak koku sorununu ortadan kaldırmak mümkün

Karnabahar suyuna 2 yemek kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyin

Karnabahar suyuna 2 yemek kaşığı sirke ve bir tatlı kaşığı tuz ekleyin
Haşlama suyu köpürmeye başlayınca içine karnabaharları ilave edin. Kokusuz, misler gibi haşlanmış sebzeleriniz hazır!
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