Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Karnabahar her ne kadar çok sağlıklı sebzeler arasında yer alsa da çok fazla seveni olmayabilir. Ama çeşit çeşit tariflerle farklı lezzetlere de bürünebilir. Bunlardan biri de aşağıda malzemelerini görebileceğiniz karnabahar tarifidir.
Siz de aşağıdaki karnabahar tarifini ve malzemeleri kullanarak enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. Hem yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak hem de sofralarınıza renk katacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
1 karnabahar
1 çay bardağı zeytinyağı
1 soğan
1 tatlı kaşığı salça
1 domates
1 yeşil biber
Yarım çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
3 bardak kaynar su
TARİF
Karnabaharları temizleyip ayıklayın.
Bir tencerede yağı ısıtın.
Soğanları rendeleyip ekleyin ve kavurun.
Salçayı ekleyip kavurun.
Domates ve biberleri de ince ince doğrayın ve ekleyin.
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