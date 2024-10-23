Karnabahar yemeği tarifi: Karnabahar yemeği nasıl yapılır?

Siz de aşağıdaki karnabahar tarifini ve malzemeleri kullanarak enfes bir sofra hazırlayabilirsiniz. Hem yapımı sadece birkaç dakikanızı alacak hem de sofralarınıza renk katacak olan bu tarifi çok seveceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER 1 karnabahar

1 çay bardağı zeytinyağı

1 soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 domates

1 yeşil biber

Yarım çay bardağı pirinç

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

3 bardak kaynar su