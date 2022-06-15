KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2022? Karne günü ne zaman, ilkokul, ortaokul ve liseler için karneler ne zaman basılacak?

Karnelerin ne zaman verileceği ile yaz tatilinin başlayacağı tarihi öğrenmek isteyen veli ve öğrenciler internette araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki Karneler ne zaman verilecek 2022? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl açıklanan eğitim takvimi kapsamında okulların tatil olacağı gün belli olmuştu. Peki Karne günü ne zaman? Çok sayıda ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisinin merak ettiği soruların yanıtı haberimizde...

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK 2022?

2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 6 Eylül 2021'de başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona eren birinci dönemin ardından ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma sona ermişti.

İkinci dönem ara tatili ise 11 Nisan'da başladı, 15 Nisan'da sona erdi.

7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem, 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Karneler ise 17 Haziran Cuma günü öğretmenler tarafından takdim edilecek.

KARNELER NE ZAMAN BASILACAK?

Karneler ne zaman basılır sorusu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Karne basım süreci, son hafta tamamlanmakta olup sistem kapatılmaktadır. Karne basımı, karnelerin verileceği güne kadar devam etse de genellikle o haftanın pazartesi ve salı günü tamamlanmaktadır.

OKULLAR NE ZAMAN KAPACAK?

Yaz tatili 17 Haziran Cuma günü karnelerin verilmesinin ardından başlayacak.

MEB 2021-2022 TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erdi.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

