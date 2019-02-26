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Karnındaki mıknatıslı topları gören doktorlar şaştı kaldı!

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Muğla'da, evde oyun oynayan Asya Hüsrevoğlu (4), mıknatıslı stres toplarını yuttu. Minik Asya'nın bağırsaklarındaki neodyum mıknatıs topları, yaklaşık 3 saat süren başarılı ameliyatın ardından çıkarıldı.

Karnındaki mıknatıslı topları gören doktorlar şaştı kaldı!

Marmaris'te yaşayan tekne motoru tamircisi Murat Hüsrevoğlu ile ev kadını Saniye Hüsrevoğlu çiftinin kızları Asya, 30 Ocak'ta, evde oyun oynamaya başladı. Küçük kız, bu sırada oynadığı stres giderici neodyum mıknatıs toplarını yuttu.

KARIN GRAFİSİNDE GÖRÜNDÜ

Hüsrevoğlu çifti, kusmaya başlayan kızlarını apar topar Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çekilen karın grafisinde, Asya'nın bağırsaklarında, 13 neodyum tipi mıknatıs görüldü.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Asya'nın bağırsağındaki mıknatısların yer değiştirmemesi üzerine ameliyat kararı alındı.

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BAĞIRSAKLARINI DELDİ

Mıknatısların ince bağırsakları 4 yerden ve kalın bağırsağı 1 yerden deldiği de belirlendi. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş ve ekibince 2 Şubat'ta gerçekleştirilen 3 saatlik operasyonun ardından Asya'nın bağırsağındaki 13 mıknatıs çıkarıldı. Ameliyat sonrası takibi yapılan küçük kız, sorunsuz olarak 11 Şubat'ta hastaneden taburcu edildi.

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'ÇOCUKLARIMIZIN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR'

Asya Hüsrevoğlu'nun yuttuklarının, ilk kez 1982 yılında geliştirilen güçlü mıknatıslar olduğunu belirten Doç. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, şunları söyledi:

"Oyuncaklarda kullanılmaya başlandığı 2009 yılından itibaren birçok çocuk tarafından yutularak mide ve bağırsak hasarı yaratmış hatta ölümlere yol açmıştır. Ayrıca erişkinler tarafından da 100'lü paketler halinde alınarak, stres giderici olarak kullanılmaya başlandı. 100 küçük mıknatıstan birkaçının kaybolması dikkat çekmemekte ve çocukların ellerine geçebilmekte. Renkli olmaları ve şekere benzemeleri nedeniyle çocukların ilgisini çekmekte, sıkça ağza alınmakta. Mıknatıslar araya doku alarak sıkıştırmakta ve hareket edememekte. Sıkışan dokularda kısa sürede ezilme ve delik oluşmakta, çocuklarımızda ölüme kadar gidebilecek riskler oluşturmakta. Sonuç olarak özellikle neodyum mıknatıslar olmak üzere tüm mıknatıslar yutuldukları zaman çocuklarımızın sağlığı için büyük risk oluşturmakta. Bu nedenle mıknatısların evlere sokulmaması veya çocuklarımızın ulaşamayacağı yerlerde saklanması büyük önem arz etmekte. Yabancı cisim yutulması olgularının pek çoğu ebeveynler tarafından fark edilmez ve genellikle herhangi bir şikayet oluşturmadan uzun süre gözden kaçabilirler. Bu nedenle ailelerin çocuklarına aldıkları oyuncaklar konusunda çok dikkatli olmaları ve onları çok iyi gözlemlemeleri gerekmekte." (DHA)

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