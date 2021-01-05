‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Patlıcan ve kıymanın ahenkli dansından oluşan bu lezzet Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemizde hemen hemen her sofrada görebileceğimiz bu lezzetin ilk olarak Selçuk zamanında ortaya çıktığı söylenir. Karnıyarık yemeğinin ise bazı kaynaklarda Sivas yöresine ait olduğu iddia edilir. Tam olarak çıkış noktasını bilmediğimiz bu lezzet masamızın baş tacı olmaya devam ediyor.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan karnıyarık ve imam bayıldı tarifi ile genellikle karıştırılır. İkisi de patlıcan yemeği olmasına rağmen aralarında basit bir fark vardır. Karnıyarık yemeğinin içi kıyma ile doldurulurken imambayıldı sadece sebze ile yapılır ve soğuk olarak servis edilir.

YAĞSIZ KARNIYARIK MALZEMELERİ

5 adet orta boy patlıcan

2 adet orta boy domates

2 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

200 gram dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

3 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

YAĞSIZ KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı (pijama deseni) bir şekilde soyulur. Patlıcanlar çok az miktarda sıvı yağ ile yağlanır ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirilir.

Patlıcanlar pişerken soğanlar yemeklik olacak şekilde doğranır ve sıvı yağda kavurulur. Soğanın rengi hafif bir şekilde değiştiğinde içerisine kıyma eklenir ve kavurma işlemi devam eder. Kıyma 10 dakika kavrulduktan sonra içerisine ince ince doğranan biber ve rendelenen domates eklenir. Son adımda ise salçası konulur. Tüm malzemeler karıştırılır.