‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Patlıcan ve kıymanın ahenkli dansından oluşan bu lezzet Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemizde hemen hemen her sofrada görebileceğimiz bu lezzetin ilk olarak Selçuk zamanında ortaya çıktığı söylenir. Karnıyarık yemeğinin ise bazı kaynaklarda Sivas yöresine ait olduğu iddia edilir. Tam olarak çıkış noktasını bilmediğimiz bu lezzet masamızın baş tacı olmaya devam ediyor.
Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan karnıyarık ve imam bayıldı tarifi ile genellikle karıştırılır. İkisi de patlıcan yemeği olmasına rağmen aralarında basit bir fark vardır. Karnıyarık yemeğinin içi kıyma ile doldurulurken imambayıldı sadece sebze ile yapılır ve soğuk olarak servis edilir.
Patlıcanlar alacalı (pijama deseni) bir şekilde soyulur. Patlıcanlar çok az miktarda sıvı yağ ile yağlanır ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirilir.
Patlıcanlar pişerken soğanlar yemeklik olacak şekilde doğranır ve sıvı yağda kavurulur. Soğanın rengi hafif bir şekilde değiştiğinde içerisine kıyma eklenir ve kavurma işlemi devam eder. Kıyma 10 dakika kavrulduktan sonra içerisine ince ince doğranan biber ve rendelenen domates eklenir. Son adımda ise salçası konulur. Tüm malzemeler karıştırılır.
Sarımsaklar ince halkalar şekilde doğranır. Tavaya tuz ve baharat sarımsakları konulur ve salçanın çiğ kokusu çıkan kadar kavrulur. Kavrulan malzemelere 1 su bardağı su konulur ve tavanın ağzı kapatılarak 15 dakika kısık ateşte pişirilir.
İç harç hazırlandıktan sonra patlıcanlar fırından çıkartılır ve ortaları bir kaşık yardımıyla açılır. İç harca son olarak maydanoz eklenir ve patlıcanların ortasına yerleştirilir.
Hazırlanan patlıcanlar tepsiye alınır ve üzerine biber ile domates halkaları yerleştirilir. Az bir miktarda salça ile 2 su bardağı su çırpılır. Fırın tepsisindeki patlıcanların üzerine bu hazırlanan sos dökülür ve 3 diş çiğ sarımsak eklenir. Tepsi 200 derecelik fırına 15 dakika pişmesi için gönderilir.
Fırından çıkan patlıcanların pişkinlik derecesinin anlaşılabilmesi için üzerine hafif bir şekilde bastırılır. Patlıcanlara bastırılan nokta içine çöküyorsa doldurulması için hazır demektir.
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