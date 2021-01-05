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‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Seray Üstün Seray Üstün 05.01.2021 17:34 | Son Güncelleme:
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‘Karnıyarık kızartmadan olmaz’ diyenlere inat yağsız karnıyarık tarifi

Karnıyarık Türk mutfağının en kült yemeklerinden biridir. Hele ki yanında pilavla birlikte benzersiz bir lezzet şöleni sunar. Lezzetin yanında getirdiği kalorilerde işin cabası. Karnıyarık çok seviyorsanız ve aşırı yağlı olmasından şikayet ediyorsanız bu tarif tam size göre. Midenizi fazla yormadan ve fazla kaloriye maruz kalmadan büyük bir zevkle yiyebileceğiniz yağsız karnıyarık tarifi...

Patlıcan ve kıymanın ahenkli dansından oluşan bu lezzet Osmanlı mutfağından günümüze kadar ulaşmıştır. Ülkemizde hemen hemen her sofrada görebileceğimiz bu lezzetin ilk olarak Selçuk zamanında ortaya çıktığı söylenir. Karnıyarık yemeğinin ise bazı kaynaklarda Sivas yöresine ait olduğu iddia edilir. Tam olarak çıkış noktasını bilmediğimiz bu lezzet masamızın baş tacı olmaya devam ediyor.

Türk mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan karnıyarık ve imam bayıldı tarifi ile genellikle karıştırılır. İkisi de patlıcan yemeği olmasına rağmen aralarında basit bir fark vardır. Karnıyarık yemeğinin içi kıyma ile doldurulurken imambayıldı sadece sebze ile yapılır ve soğuk olarak servis edilir.

YAĞSIZ KARNIYARIK MALZEMELERİ

  • 5 adet orta boy patlıcan
  • 2 adet orta boy domates
  • 2 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 200 gram dana kıyma
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım demet maydanoz
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

YAĞSIZ KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanlar alacalı (pijama deseni) bir şekilde soyulur. Patlıcanlar çok az miktarda sıvı yağ ile yağlanır ve önceden ısıtılmış 200 derece fırında 25 dakika pişirilir.

Patlıcanlar pişerken soğanlar yemeklik olacak şekilde doğranır ve sıvı yağda kavurulur. Soğanın rengi hafif bir şekilde değiştiğinde içerisine kıyma eklenir ve kavurma işlemi devam eder. Kıyma 10 dakika kavrulduktan sonra içerisine ince ince doğranan biber ve rendelenen domates eklenir. Son adımda ise salçası konulur. Tüm malzemeler karıştırılır.

Sarımsaklar ince halkalar şekilde doğranır. Tavaya tuz ve baharat sarımsakları konulur ve salçanın çiğ kokusu çıkan kadar kavrulur. Kavrulan malzemelere 1 su bardağı su konulur ve tavanın ağzı kapatılarak 15 dakika kısık ateşte pişirilir.

İç harç hazırlandıktan sonra patlıcanlar fırından çıkartılır ve ortaları bir kaşık yardımıyla açılır. İç harca son olarak maydanoz eklenir ve patlıcanların ortasına yerleştirilir.

Hazırlanan patlıcanlar tepsiye alınır ve üzerine biber ile domates halkaları yerleştirilir. Az bir miktarda salça ile 2 su bardağı su çırpılır. Fırın tepsisindeki patlıcanların üzerine bu hazırlanan sos dökülür ve 3 diş çiğ sarımsak eklenir. Tepsi 200 derecelik fırına 15 dakika pişmesi için gönderilir.

YAĞSIZ KARNIYARIK YAPMANIN PÜF NOKTASI

Fırından çıkan patlıcanların pişkinlik derecesinin anlaşılabilmesi için üzerine hafif bir şekilde bastırılır. Patlıcanlara bastırılan nokta içine çöküyorsa doldurulması için hazır demektir.


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