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Karolina Kurkova bardak çektirip paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 09:30 | Son Güncelleme

Çek model Karolina Kurkova, Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla alternatif tıbba ilgi duyduğunu gösterdi. Sırtında 'bardak çektirme' sonrası oluşan izleri gösteren eski model takipçilerine de bu tedaviyi önerdi.

Karolina Kurkova bardak çektirip paylaştı

Victoria’s Secret Meleği olarak ünlenen 36 yaşındaki Çek model Karolina şimdilerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu ailesiyle geçiriyor olsa da daha 2007 senesinde kazandığı yaklaşık 5 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan modelleri arasına adını yazdırmıştı.

Sadece podyumdaki başarısıyla değil aynı zamanda yüksek gişeli filmlerdeki rolleriyle de tanıdığımız Karolina Kurkova sağlığını korumak adına alternatif tıp yöntemlerini takip ediyor. Kurkova, son olarak Instagram hesabından sırtının fotoğrafını paylaştı ve altı kırmızı halkanın nasıl oluştuğu konusunda bilgi verdi.

Sırtına kupa çektirdiğini söyleyen (bardak çekme de deniyor) Karolina bunun ne kadar sağlıklı olduğundan bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

Ekran Alıntısı

“Kupa yaptırmayı denediniz mi? Peki sevdiniz mi? Benim en sevdiğim tedavilerden biri … Ağrıya, iltihaplanmaya, kan akışının düzenlenmesine, gevşemeye ve genel sağlığınıza yardımcı oluyor ve şimdilerde bu tedaviyi önceliklerde ilk sıralara koymak çok daha önemli...”

KUPA TERAPİSİ NEDİR?

Bardak çekme, kupa çekme olarak bilinen kupa terapisi, küçük bir kabın kullanımıyla cildin yüzeyine vakum oluşturularak yapılan geleneksel bir tedavi şeklidir. Günümüzde kupa terapisi, akupunktur noktalarına uygulanmaktadır.

Genelde geleneksel Çin Tıbbı ile ilişkilendirilmesine rağmen, kupa terapisi yüzyıllar boyunca ayurveda tıbbında, Arap tıbbında (El-Hijama), Mısır, Antik Yunan ve Roma şifa uygulamalarında kullanılmıştır.

Kupa terapisi, kan akışını harekete geçirmek için kısmi bir vakum oluşturmak amacıyla ısıtılmış bir kapağın deriye uygulanmasıyla olur.

Günümüzde artık cam bardaklar kullanılmaktadır, ancak daha eski zamanlarda bambu, metal veya topraktan yapılmış bardaklar yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Vakum, alkole batırılmış ve tutuşturulmuş bir pamuklu çubuğun bir kaba sokularak kabın ısıtılması ve içindeki oksijenin alınmasıyla cilde hızlıca kapatılır. Kupa cilde uygulanır (genellikle sırt ve omuzlar üzerinde) ve kupa soğurken bir vakum oluşur. Bir bakımdan, kupa terapisinin etki mekanizmaları akupunktur ile örtüşmektedir.

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