Karolina Kurkova bardak çektirip paylaştı

Victoria’s Secret Meleği olarak ünlenen 36 yaşındaki Çek model Karolina şimdilerde vaktinin büyük bir çoğunluğunu ailesiyle geçiriyor olsa da daha 2007 senesinde kazandığı yaklaşık 5 milyon dolar ile dünyanın en çok kazanan modelleri arasına adını yazdırmıştı.

Sadece podyumdaki başarısıyla değil aynı zamanda yüksek gişeli filmlerdeki rolleriyle de tanıdığımız Karolina Kurkova sağlığını korumak adına alternatif tıp yöntemlerini takip ediyor. Kurkova, son olarak Instagram hesabından sırtının fotoğrafını paylaştı ve altı kırmızı halkanın nasıl oluştuğu konusunda bilgi verdi.

Sırtına kupa çektirdiğini söyleyen (bardak çekme de deniyor) Karolina bunun ne kadar sağlıklı olduğundan bahsetti ve şu ifadeleri kullandı:

“Kupa yaptırmayı denediniz mi? Peki sevdiniz mi? Benim en sevdiğim tedavilerden biri … Ağrıya, iltihaplanmaya, kan akışının düzenlenmesine, gevşemeye ve genel sağlığınıza yardımcı oluyor ve şimdilerde bu tedaviyi önceliklerde ilk sıralara koymak çok daha önemli...”

KUPA TERAPİSİ NEDİR?

Bardak çekme, kupa çekme olarak bilinen kupa terapisi, küçük bir kabın kullanımıyla cildin yüzeyine vakum oluşturularak yapılan geleneksel bir tedavi şeklidir. Günümüzde kupa terapisi, akupunktur noktalarına uygulanmaktadır.