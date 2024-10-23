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Karpatka tarifi: Karpatka nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
23.10.2024 22:48
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Polonya mutfağının eşsiz bir lezzeti olan karpatka tarifi puding ya da muhallebi kullanılarak yapılan özel bir tatlıdır. Yapılışı zahmetli gibi görünse de aslında son derece pratik bir tarife sahiptir. Bu eşsiz lezzeti siz de kendi mutfağınızda kolaca yapabilirsiniz.

Karpatka tarifi: Karpatka nasıl yapılır?
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Kaç dilim 8
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Dilim 552kal

Karpatka tarifini aşağıdaki tarif aşamalarına göre kolayca hazırlayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. İsterseniz servis ederken dondurma da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Hamuru:
  • 1 bardak su
  • 1 bardak un
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay kaşığı kabartma tozu
  • 5 yumurta
  • Çeyrek çay kaşığı tuz
  • Kreması:
  • 2 bardak süt
  • 1 bardak şeker
  • 2 kaşık nişasta
  • 1 kaşık un
  • 2 paket vanilya
  • 3 yumurtanın sarısı
  • 125 gram tereyağı

TARİF

  • Hamur malzemelerini bir tencerede karıştırın.
  • Sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin ve soğuması için kenara alın.
  • Kelepçeli bir kaba yağlı kağıt sarın ve hamurun yarısını kalıba yayın.
  • 200 derecede yarım saat kadar pişirin.
  • Diğer yarısını da aynı şekilde pişirin.
  • Kremasını hazırlamak için yağı hariç tüm malzemeleri bir tencerede karıştırıp ocağa alın.
  • Sürekli çırparak karıştırın.
  • Üzerini kapatıp soğutun.
  • Tereyağı oda sıcaklığına gelince çırpın.
  • Üzerine azar azar kremayı ekleyin ve karıştırın.
  • Kalıba pişen hamurlardan birini koyun.
  • Üzerine krema ekleyin.
  • Üzerine diğer parçayı yerleştirin.
  • Dolapta 3 saat kadar bekletip soğutun.
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Anahtar Kelimeler:
tarif
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