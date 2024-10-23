Karpatka tarifi: Karpatka nasıl yapılır?

Polonya mutfağının eşsiz bir lezzeti olan karpatka tarifi puding ya da muhallebi kullanılarak yapılan özel bir tatlıdır. Yapılışı zahmetli gibi görünse de aslında son derece pratik bir tarife sahiptir. Bu eşsiz lezzeti siz de kendi mutfağınızda kolaca yapabilirsiniz.
Karpatka tarifini aşağıdaki tarif aşamalarına göre kolayca hazırlayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. İsterseniz servis ederken dondurma da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
MALZEMELER
Hamuru:
1 bardak su
1 bardak un
125 gram tereyağı
1 çay kaşığı kabartma tozu
5 yumurta
Çeyrek çay kaşığı tuz
Kreması:
2 bardak süt
1 bardak şeker
2 kaşık nişasta
1 kaşık un
2 paket vanilya
3 yumurtanın sarısı
125 gram tereyağı
TARİF
Hamur malzemelerini bir tencerede karıştırın.
Sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin ve soğuması için kenara alın.
Kelepçeli bir kaba yağlı kağıt sarın ve hamurun yarısını kalıba yayın.
200 derecede yarım saat kadar pişirin.
Diğer yarısını da aynı şekilde pişirin.
Kremasını hazırlamak için yağı hariç tüm malzemeleri bir tencerede karıştırıp ocağa alın.
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