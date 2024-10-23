Karpatka tarifi: Karpatka nasıl yapılır?

Karpatka tarifini aşağıdaki tarif aşamalarına göre kolayca hazırlayabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edebilirsiniz. İsterseniz servis ederken dondurma da kullanabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Hamuru:

1 bardak su

1 bardak un

125 gram tereyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

5 yumurta

Çeyrek çay kaşığı tuz

Kreması:

2 bardak süt

1 bardak şeker

2 kaşık nişasta

1 kaşık un

2 paket vanilya

3 yumurtanın sarısı

125 gram tereyağı