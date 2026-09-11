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Karpuzları çalınınca tarlaya bu tabelayı astı! "Allah diyor ki..."

Hatay'ın Kumlu ilçesinde karpuz tarlasından ürünlerinin çalınmasından dert yanan çiftçi, hırsızları vazgeçirmek için tarlasına 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabela astı. Aylarca verdiği emeğin karşılığını almaya çalışan çiftçi, tabelaya rağmen karpuzların çalınmaya devam ettiğini belirterek gece gündüz tarlasında nöbet tutuyor.

Karpuzları çalınınca tarlaya bu tabelayı astı! "Allah diyor ki..."
Gökçen Kökden

Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Hatay'da tarımsal ürünlerde hasatlar devam ediyor. Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Hasan Yumuşak'ın tarlasına ektiği karpuzda yeteri olgunluğuna ulaşan ürünler hasat ediliyor. Son günlerde tarlasından çalınan karpuzlara karşı çözüm arayışına giren Yumuşak, 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabelayı astı.

Karpuzları çalınınca tarlaya bu tabelayı astı! "Allah diyor ki..." 1

Astığı tabelayla hırsızlara karşı önlem almayı amaçlayan Yumuşak'ın kibar ikazı sonuçsuz kaldı. Çiftçi Yumuşak, 5 aydır verdiği emeğin hırsızlar tarafından çalınmasına tepki göstererek tarlada nöbete başladı.

"ALLAH DİYOR Kİ HARAMDAN SAKININ" DİYE YAZDIM AMA SAKINAN YOK

Karpuzları çalınınca tarlaya bu tabelayı astı! "Allah diyor ki..." 2

Tarlasındaki karpuzları korumak için 'Allah diyor ki haramdan sakının' yazılı tabelayla çözüm arayan fakat hırsızlarla başa çıkamayan Hasan Yumuşak, hırsızları geceleri karpuz çaldığını ifade ederek, "Bu hırsızlar geliyor ve burada her gün karpuz çalıyorlar. Biz de bu yazıyı yazdık ama yine de baş gelemedik. Tabelada, 'Allah diyor ki haramdan sakının' diye yazdım ama sakınan yok. Çünkü herkes buradan geçer, yola yakın olduğu için herkes gelip bir iki tane alıp gidiyor. Biz hırsızlara yetişemiyoruz, hırsızlara baş gelemiyoruz. Çalıp bazı yerlere satıyorlar, bu yazıyı yazdık ama bu yazanları dikkate almıyorlar. Bu yıl ekim çok yaptık da ne kadar çalındığını biz bilmiyoruz. Gece gelip çalıyorlar, bazen de kendi gözümüzün önünde çalıyorlar ama kendilerine yetişemiyorum. Biz burada 5 aydan beri emek ediyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamayınca da böyle tarlada kalıyor. Tavsiyem kendileri çalmasınlar, onun yerine gelip benden istesinler ben onlara kendim veririm ama gelmiyorlar" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
karpuz tarla
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