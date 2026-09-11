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Tarlasında teknolojiye yer yok! 74 yaşında iki dönüm fasulyeyi böyle yetiştiriyor

Konya'da yaşayan 74 yaşındaki çiftçi, kısıtlı imkanlara ve ilerleyen yaşına rağmen iki dönümlük arazisinde geleneksel yöntemlerle fasulye üreterek geçimini sağlıyor.

Tarlasında teknolojiye yer yok! 74 yaşında iki dönüm fasulyeyi böyle yetiştiriyor
Gökçen Kökden

Konya'nın Güneysınır ilçesinde, bölgeyi Toros Dağları'na bağlayan kara yolu güzergahındaki kırsal mahallede ikamet eden 74 yaşındaki çiftçi Murat Cebic, gelişen tarım teknolojilerine rağmen ziraat faaliyetlerini bilek gücü ve eşeğiyle sürdürüyor.
Arazisini sürmekten ürün ve yem taşımaya kadar tüm işleri 5 yıl önce 800 liraya satın aldığı eşeğiyle yürüten yaşlı çiftçi, küçük ölçekli arazisinde üretime devam ediyor. Daha önce kullandığı iki yaşlı eşeği bedelsiz olarak devrettiğini belirten Cebic, günün sonunda tarladan topladığı otları eşeğine yükleyerek evinin yolunu tutuyor.

"TARLAYI BUNUNLA SÜRER YÜKÜ BUNUNLA TAŞIRIM"

Tarlasında teknolojiye yer yok! 74 yaşında iki dönüm fasulyeyi böyle yetiştiriyor 1

Sürdürdüğü üretim faaliyetleri ve karşılaştığı durumlar hakkında bilgi veren Murat Cebic, arazisinde motorlu araç kullanmadığını ifade etti.

İki dönümlük alanda ekim yaptığını belirten Cebic, "Bizim dünyamız da burası işte. İki dönüm fasulyem var, onu ekiyorum, biçiyorum. Bu eşek benim elim, ayağım, her şeyim. Tarlayı bununla sürerim, yükü bununla taşırım. 5 yıl önce 800 liraya aldım bu genci. Eski eşeklerim yaşlanmıştı, onları durumları olsun diye bedava verdim başkalarına, bunu getirdim" dedi.

Ürettiği fasulyeleri satarak rızkını kazandığını dile getiren Cebic, "Şimdi tarladan topladığım otu sırtına yükledim, eve gidince ona yedireceğim. Teknoloji, traktör bilmeyiz biz; kendi halimizde eker, satar, rızkımızı çıkarırız. Zor tabii ama üretmeden de duramayız" diye konuştu.

Cebic, kısıtlı imkanlara rağmen sürdürdüğü tarımsal faaliyetle çevresindeki üreticilere örnek oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya tarım
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