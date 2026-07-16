Karpuzu meğer herkes yanlış kesiyormuş! Doğru yöntem açıklandı

Kabuğunu yemediğimiz için karpuzu yıkamadan doğramakta sakınca görmüyor olabiliriz. Ancak gıda güvenliği uzmanlarına göre bu basit adımı atlamak, dış yüzeydeki bakterilerin yenilen bölüme geçmesine yol açabilir.

Yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuz; tarladan market arabasına, oradan mutfak tezgahına kadar birçok yüzeye temas ediyor.

Kanada Sağlık Bakanlığının yayımladığı gıda güvenliği rehberine göre, kabuk temiz görünse bile karpuzu yıkamadan kesmek, gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.

BIÇAK BAKTERİLERİ İÇİNE TAŞIYABİLİR

Toprağa yakın yetişen karpuzların kabuğuna üretim, taşıma veya saklama sırasında Salmonella gibi zararlı bakteriler bulaşabilir. Kesim sırasında bıçak, dış yüzeyde bulunan bakterileri meyvenin yenilen kısmına taşıyabiliyor. Karpuz çiğ tüketildiği için iç bölüme geçen mikropları etkisiz hale getirecek herhangi bir ısı işlemi de uygulanmıyor.

KESMEDEN ÖNCE MUTLAKA YIKAYIN

Karpuzun tamamının kesilmeden önce serin akan suyun altında temiz bir sebze fırçasıyla iyice ovalanması öneriliyor. Ellerle birlikte mutfak tezgahının, bıçağın ve doğrama tahtasının da temiz olması gerekiyor. Böylece hem kabuktan iç kısma hem de diğer yiyeceklerden karpuza bakteri geçme riski azaltılabilir.

TEZGAHTA 2 SAATTEN FAZLA BEKLETMEYİN

Kesilen karpuzun mümkün olan en kısa sürede buzdolabına kaldırılması gerekiyor. Oda sıcaklığında iki saatten uzun süre bekleyen karpuzun, bulunduğu ortam sıcaksa daha da erken çöpe atılması öneriliyor. Kapalı bir kapta buzdolabına kaldırılan kesilmiş karpuz ise 4 güne kadar saklanabilir.