YEMEK

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet

Karpuzu meğer herkes yanlış kesiyormuş! Doğru yöntem açıklandı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzu kesmeden önce yapılan küçük bir ihmal, sağlık açısından risk oluşturabilir. Gıda güvenliği uzmanları, kabuğu yenmese bile karpuzun mutlaka yıkanması gerektiği konusunda uyardı. Peki neden? İşte karpuzu doğramadan önce yapılması gerekenler...

Karpuzu meğer herkes yanlış kesiyormuş! Doğru yöntem açıklandı
Sedef Karatay

Kabuğunu yemediğimiz için karpuzu yıkamadan doğramakta sakınca görmüyor olabiliriz. Ancak gıda güvenliği uzmanlarına göre bu basit adımı atlamak, dış yüzeydeki bakterilerin yenilen bölüme geçmesine yol açabilir.

Yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuz; tarladan market arabasına, oradan mutfak tezgahına kadar birçok yüzeye temas ediyor.

Kanada Sağlık Bakanlığının yayımladığı gıda güvenliği rehberine göre, kabuk temiz görünse bile karpuzu yıkamadan kesmek, gıda zehirlenmesi riskini artırabilir.

Karpuzu meğer herkes yanlış kesiyormuş! Doğru yöntem açıklandı 1

BIÇAK BAKTERİLERİ İÇİNE TAŞIYABİLİR

Toprağa yakın yetişen karpuzların kabuğuna üretim, taşıma veya saklama sırasında Salmonella gibi zararlı bakteriler bulaşabilir. Kesim sırasında bıçak, dış yüzeyde bulunan bakterileri meyvenin yenilen kısmına taşıyabiliyor. Karpuz çiğ tüketildiği için iç bölüme geçen mikropları etkisiz hale getirecek herhangi bir ısı işlemi de uygulanmıyor.

KESMEDEN ÖNCE MUTLAKA YIKAYIN

Karpuzun tamamının kesilmeden önce serin akan suyun altında temiz bir sebze fırçasıyla iyice ovalanması öneriliyor. Ellerle birlikte mutfak tezgahının, bıçağın ve doğrama tahtasının da temiz olması gerekiyor. Böylece hem kabuktan iç kısma hem de diğer yiyeceklerden karpuza bakteri geçme riski azaltılabilir.

Karpuzu meğer herkes yanlış kesiyormuş! Doğru yöntem açıklandı 2

TEZGAHTA 2 SAATTEN FAZLA BEKLETMEYİN

Kesilen karpuzun mümkün olan en kısa sürede buzdolabına kaldırılması gerekiyor. Oda sıcaklığında iki saatten uzun süre bekleyen karpuzun, bulunduğu ortam sıcaksa daha da erken çöpe atılması öneriliyor. Kapalı bir kapta buzdolabına kaldırılan kesilmiş karpuz ise 4 güne kadar saklanabilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bağırsakları adeta yeniden çalıştırıyor!Bağırsakları adeta yeniden çalıştırıyor!
Çayınızın acı olma sebebi meğer buymuşÇayınızın acı olma sebebi meğer buymuş

Anahtar Kelimeler:
karpuz yaz ayları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.