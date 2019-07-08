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Karpuzun 8 önemli faydası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Karpuz, lezzetli olmasının yanı sıra serinletici etkisiyle yaz aylarının en favori meyvelerinden biri. Üstelik yüzde 92’si sudan oluşan karpuz vücudumuzun sıvı ihtiyacını karşılarken, yüksek miktarda içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kalp sağlığını korumadan kas ağrılarına, cildi gençleştirmeden saçları güçlendirmeye kadar pek çok fayda sağlıyor.

Karpuzun 8 önemli faydası

Düşük kalorili olmasının yanı sıra tok tutan özelliğe sahip olduğu için zayıflamaya da yardımcı oluyor. Ancak dikkat! Şeker oranı yüksek olması nedeniyle karpuzda porsiyon miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan özellikle insülin direnci ve diyabet sorunu olan kişilerin 2 dilimi (200 gr) aşmamaları gerektiğine dikkat çekerek, “Karpuz ne kadar masum bir meyve gibi görünse de içinde meyve şekeri var. Lif oranı da düşük olduğu için glisemik indeksi yüksek bir meyve. Dolayısıyla diyabetik kişilerde bir porsiyondan fazla tüketilmesi kan şekerinin hızla yükselmesine yol açıyor. Karpuz tüketirken yanında bir dilim peynir gibi bir protein kaynağı tüketmek ise kan şekeri dengesinin daha kolay kontrol edilmesini sağlıyor.” diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, karpuzun 8 faydasını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

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Vücudun sıvı ihtiyacını karşılıyor

Karpuzun bileşiminin yüzde 92’si sudan oluşuyor. Aynı zamanda elektrolit içeriği sayesinde vücudumuzdaki su kaybını önlemek için tüketebileceğimiz en sağlıklı ara öğünlerden biri olarak nitelendiriliyor.

Kanseri önlemeye yardımcı bileşikler içeriyor

Karpuz antioksidanlardan zengin bir meyve. İçerdiği likopen antioksidanı bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip. Aynı zamanda hücre bölünmesinde yer alan bir protein olan insülin benzeri büyüme faktörünün (IGF) vücudumuzdaki sayısını düşürüyor. Bu sayede kanser riskini azalttığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra içerdiği C vitaminiyle vücutta kanser hücrelerinin gelişmesine neden olan serbest radikallerin oluşumunu engelleyebiliyor.

Kalp sağlığını korumaya yardımcı

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Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan karpuzdaki antioksidan maddelerin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu etkiye de sahip olduklarını belirterek şunları söylüyor: “Yapılan çeşitli çalışmalar likopenin kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor. Karpuz kolesterolün vücuda, özellikle kan damarlarına yapabileceği hasarın da en aza indirilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca vücuttaki nitrik oksit seviyelerini arttırabilen bir amino asit olan sitrülini içeriyor. Nitrik oksit kan damarlarının genişlemesine yardımcı oluyor ve bu etkisiyle kan basıncını düşürüyor.

Kas ağrısını hafifletebiliyor

Karpuzun besin bileşiminde bulunan bir amino asit olan sitrülin kas ağrısını hafifletebiliyor. Spordan hemen sonra 1 bardak karpuz suyu kas ağrısını azaltmada ve antreman sonrasında toparlanmada yararlı olabiliyor.

Cildi gençleştiriyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan karpuzda bulunan A ve C vitaminlerinin cilt sağlığı için önemli olduğunu belirterek şu bilgileri veriyor: “C vitamini kollajen üretimini artırarak cildin daha genç görünmesine katkıda bulunurken, cilt yüzeyini yumuşatıp daha canlı görünmesini sağlıyor, kırışık oluşumunu engelliyor. Aynı zamanda koyu gözaltı halkalarını hafifletmeye yardımcı oluyor. A vitamini de cildi gençleştiren, kırışık oluşumunu önleyen ve lekeleri açan özelliğiyle ön plana çıkıyor”

Saçları güçlendiriyor

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A ve C vitaminleri saçlar üzerinde de önemli etkiye sahipler. C vitamini kollajenin vücudumuzda yapılanmasına yardımcı olarak saçları güçlendiriyor. A vitamini de antioksidan özelliğiyle saç sağlığının korunmasına yardımcı oluyor. Özellikle güneşin yıpratıcı etkilerinin azaltılması konusunda faydalı oluyor.

Kilo vermek için ideal bir besin

Karpuz bol miktarda su ve az miktarda lif içeriyor. Lif ve suyun bir arada olması hem tok hissedilmesini sağlıyor, hem de bağırsakların çalışmasında etkili oluyor. Porsiyon kontrolü sağlanması kaydıyla diyetlerde hem ana hem de ara öğünlerde kullanılabiliyor.

İltihaplanmanın azalmasına katkı sağlıyor

Karpuz anti-enflamatuar antioksidanlar olan likopen ve C vitamininden zengin bir besin. Bu içerikleri iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı oluyor.

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