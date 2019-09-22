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Kars'a mevsimin ilk karı düştü! Vatandaşlar şaşkına döndü

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 22.09.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kars’a mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 2 dereceye düştüğü kentte, Allah-u Ekber Dağlarının zirvesi beyaz gelinliğini giydi.

Kars’ta önceki gün etkili olan soğuk hava, Merkez Savamat köyü arkasında bulunan 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesini beyaza bürüdü. Akşam havanın çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bugün 22 Eylül 2019 Kars’a ilk kar yağdı, ilk kar düştü. Hemen Kars’ın yanı başında bulunan Samavat köyünün arkasında bulunan Allah-u Ekber Dağı’nın zirvesi kısmen de olsa beyaza büründü bugün” dedi.

VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

Kars’ta önceki gün öğlenden sonra hissedilir derecede soğuyan hava, gece yerini kar yağışına bıraktı. Kars’ın yüksek kesimleri yağan kar ise vatandaşları şaşırttı. 2 bin 200 rakımlı Allah-u Ekber Dağlarının zirvesine beyaza bürünmesi kent merkezinde de göründü.

Kaynak: İHA

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Kars kar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Vatandaşlar şaşkına dönmüş. Doğu anadolu insanı uzaydan mı geldi yerleşti yöreye?İlk karın ne zaman düştüğünü bilmiyorlar mı "ASIRLARDIR"? Belki sadece biraz erken düşmüştür Üç aşağa beş yukarı ne fark eder?
maşallah,memleket en batı ama doğuda,hep gönlümüzde hasret
orası mıhkerek (çalıdere)köyüne yakın olsa gerek.
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