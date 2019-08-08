Kars'ta menderesler doyumsuz bir manzara sunuyor

Kars'\u0131n Arpa\u00e7ay il\u00e7esinde bulunan menderesler g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015fturuyor. \u0130l\u00e7eden ge\u00e7en Carci \u00e7ay\u0131n\u0131n olu\u015fturdu\u011fu menderesler havadan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.E\u015fi \u00f6l\u00fcnce yerle\u015fti\u011fi aday\u0131 14 y\u0131lda bamba\u015fka bir yer haline getirdiK\u0131rm\u0131z\u0131 periler diyar\u0131 turistlerin g\u00f6zdesi olacakO b\u00f6lgede kamp yapmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnenler dikkat!
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