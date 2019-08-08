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Kars'ta menderesler doyumsuz bir manzara sunuyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 08.08.2019 08:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin dört bir yanı keşfedilmeye değer güzelliklerle dolu. Ülkemizde doyumsuz manzarayla karşılaşacağınız ve hiç dönmek istemeyeceğiniz bir kenti de Kars. Yeşile doyacağınız kentte doğanın bambaşka bir halini görebilirsiniz.

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Kars'ın Arpaçay ilçesinde bulunan menderesler güzel görüntüler oluşturuyor. İlçeden geçen Carci çayının oluşturduğu menderesler havadan görüntülendi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Arpaçay Carci çayı

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