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Kars'ta şantiyeye inen ayı futbol topu ile oynadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 30.06.2019 10:58 | Son Güncelleme

Kars Sarıkamış'ta inşaat şantiyesine inen ayı, bekçinin attığı futbol topuyla bir süre oynadıktan sonra gözden kayboldu.

Kars'ta şantiyeye inen ayı futbol topu ile oynadı

Sarıkamış'ta ayılar, havaların ısınmasıyla birlikte yiyecek bulabilmek için ilçe çöplüğüne kadar inmeye başladı. Ayılardan biri de Sarıkamış Ormanı'na yakın bir alanda kurulan inşaat şantiyesinde görüldü. Sabah erken saatlerde şantiye alanına girerek yiyecek arayan ayıyı gören bekçi Mustafa Serhat Nar, "Gel top oynayalım" diye seslendiği ayıya doğru futbol topunu attı.

TOPU GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Nar'ın çağrısıyla yaklaşan ayı, bir süre sonra topu götürmeye çalıştı. Şantiye bekçisinin "Topu götürme" diye bağırdığı ayı, bir süre sonra topu bırakarak alandan uzaklaştı.

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Mustafa Serhat Nar, o anları cep telefonunun kamerasıyla saniye saniye kaydedip, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış ayı futbol topu

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