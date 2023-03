Kars Valiliğinden depremzedelere iftar yemeği

Kars Valiliğince depremzedelere yönelik iftar yemeği verildi.

Kars’ta misafir edilen depremzedeler, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna ile birlikte iftarını açtı. Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen iftar yemeği öncesinde programında, depremzede vatandaşları masalarında tek tek ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

İftar yemeği programı Kur’an-ı Kerim Tilaveti’nin okunması ve edilen dualarla başladı. Daha sonra okunan ezan ile birlikte iftar yemeğine başlandı.

Program sonunda konuşan Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, kardeşlik ve birlik-beraberlik gibi değerleri pekiştirerek insanların huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamalarına vesile olan Ramazan ayına erişmiş olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün 7. gününü geride bırakmakta olduğumuz başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifin; ülkemiz, milletimiz, tüm İslam alemi için, mağdurlar ve mazlumlar için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

Tuna, “Rabbim hepimize bu kutlu zamanların feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını, anlamına ve önemine uygun bir şekilde tüm milletimizle idrak etmeye çalışıyoruz. Bireysel olarak oruç tutarak, ibadet ederek, hayır ve hasenatımızı artırarak, eş, dost, akraba, ve ihtiyaç sahibi olan komşularımızın halini hatırını daha fazla sorarak bu ayın müjdelerinden istifade etmeye gayret ediyoruz. Bu sene buruk bir ramazan ayı yaşıyoruz. Ülkemizin yaşamış olduğu deprem ve sel felaketlerinden sonra, ülke olarak millet olarak büyük bir acı yaşadık. Allah bu vatana tekrarını yaşatmasın inşallah” diye konuştu.

Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, “Bir kez daha gördük ki bizlerin birlik ve bütünlük içinde çıkamayacağımız bir sıkıntısı yoktur. Deprem bölgesinde her bir kardeşimizin acısı acımız, yarası yaramızdır. Devletimiz tüm imkanları ile deprem bölgesindeki ve deprem bölgesinden ayrılarak başka illerimize yerleşen her vatandaşımızın yanındadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her vatandaşına ve toprağının her zerresine dünya var oldukça sahip çıkamaya devam edecektir. Değerli misafirlerimiz bir kez daha buradan sizlere şunu söylemek istiyorum kapımız sizlere her daim sonuna kadar açıktır. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum” şeklinde konuştu.

Yemek sonunda Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna, bire bir sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İftar yemeğine Başsavcı Abdullah Amanvermez ve Rektör Prof. Dr. Hüsnü Kapu da katıldı.