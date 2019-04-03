Karsinofobi nedir? Karsinofobiye karşı 7 etkili öneri...

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Psikoonkolog Işıl Yıldız, “Birçok insan fobileriyle korku kaynağından uzak durarak baş eder fakat karsinofobi yaşayan insanlar bu korkudan sakınamazlar. Çünkü bu çoğunlukla kişinin içinde, düşüncelerindedir. Hastalık fobileri bu açıdan obsesif kompulsif bozukluğa yakındır, hastalıkla ilgili düşünceler obsesyon gibidir. Bu fobiye sıklıkla depresyon eşlik eder.” diyor. Buna karşın korkuyu kontrol altında tutmanın mümkün olduğunu vurgulayan Psikoonkolog Işıl Yıldız, karsinofobiye karşı 7 etkili önerisini sıraladı; önemli uyarılarda bulundu.

• KORKUNUZU DİLE GETİRİN

Kanser olma ya da sevdiklerinizin kanser olabileceğine yönelik korkunuzu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın zira yaşadığınız kaygının azalmasına yardım edebilirler. Korkunuzu bastırmaya çalışmayıp dile getirmeniz karsinofobiye karşı ilk basamağı oluşturuyor.

• KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İNANMAYIN

Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinin. Kulaktan dolma bilgiler kişinin daha fazla korkmasına sebep olur. Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve tedavi yollarını öğrenmek korkunun azalmasında yardımcı olabiliyor.