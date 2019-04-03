Mynet Trend

Karsinofobi nedir? Karsinofobiye karşı 7 etkili öneri...

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 03.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Yurtdışında yapılan çalışmalara göre kanser en çok korkulan hastalıkların başında yer alırken, kanser fobisi de günümüzde hızla yaygınlaşıyor. Psikoonkolog Işıl Yıldız karsinofobinin çoğunlukla depresyona eşlik ettiğini belirtti ve bu korkuyu yenmek için önerilerde bulundu.

Karsinofobi nedir? Karsinofobiye karşı 7 etkili öneri...

Acıbadem Maslak Hastanesi’nden Psikoonkolog Işıl Yıldız, “Birçok insan fobileriyle korku kaynağından uzak durarak baş eder fakat karsinofobi yaşayan insanlar bu korkudan sakınamazlar. Çünkü bu çoğunlukla kişinin içinde, düşüncelerindedir. Hastalık fobileri bu açıdan obsesif kompulsif bozukluğa yakındır, hastalıkla ilgili düşünceler obsesyon gibidir. Bu fobiye sıklıkla depresyon eşlik eder.” diyor. Buna karşın korkuyu kontrol altında tutmanın mümkün olduğunu vurgulayan Psikoonkolog Işıl Yıldız, karsinofobiye karşı 7 etkili önerisini sıraladı; önemli uyarılarda bulundu.

• KORKUNUZU DİLE GETİRİN

Kanser olma ya da sevdiklerinizin kanser olabileceğine yönelik korkunuzu aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın zira yaşadığınız kaygının azalmasına yardım edebilirler. Korkunuzu bastırmaya çalışmayıp dile getirmeniz karsinofobiye karşı ilk basamağı oluşturuyor.

1554272715_5

• KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İNANMAYIN

Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinin. Kulaktan dolma bilgiler kişinin daha fazla korkmasına sebep olur. Kanser hakkında doğru kaynaklardan bilgi edinmek ve tedavi yollarını öğrenmek korkunun azalmasında yardımcı olabiliyor.

• VÜCUDUNUZU KANSER BELİRTİLERİ AÇISINDAN SÜREKLİ TAKİP ETMEYİN

Şüphesiz yılda bir ya da iki defa sağlık kontrolü için hekime başvurup gerekli tetkikleri yaptırmak önemli. Özellikle meme kanserinde kadınlar kendilerini elle muayene etmeyi de ihmal etmemeli. Ancak sadece korku nedeniyle çok fazla tetkik yaptırmak, sürekli ilginizi vücudunuzu dinlemeye yöneltmek de korkuyu azaltmak yerine artırıyor.

• KANSERİ ATLATMIŞ İNSANLARLA KONUŞUN

Kanseri yaşamış ve iyileşmiş kişilerle konuşmak kafanızda oluşan olumsuz algıyı değiştirmenize yardım edebilir.

1554272713_7

• SAĞLIKLI BİR YAŞAM TARZI GELİŞTİRİN

Psikoonkolog Işıl Yıldız “Yaşam tarzımızın sağlığımızı önemli ölçüde etkilediği bir gerçek. Sağlıklı beslenmek, egzersiz yapmak, stresle baş etme yollarını öğrenmek ve insanlarla doyum sağlayıcı ilişkiler kurmak beden ve ruh sağlığımızı korumamıza büyük katkı sağlar.” diyor.

• HAYATINIZI ANLAMLI KILACAK ŞEYLERLE UĞRAŞIN

Belirli amaç ve hayallere sahip olmak ve bunları gerçekleştirmek için çaba sarfetmek, üretken olmak hayatı daha anlamlı ve yaşanır kılarken, korkuların azalmasına yardımcı oluyor.

• PROFESYONEL DESTEK ALIN

Eğer tüm bu öneriler kanser olma korkusunu azaltmada yeterli olmuyorsa ve bu korku hala günlük yaşantınızı olumsuz etkileyecek boyuttaysa bir uzman desteği alın.

PARTNER4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar4 bin 500 yıllık kapı açıldı! İşte ardından çıkanlar
'Kanser yüzde 60 oranında önlenebilir''Kanser yüzde 60 oranında önlenebilir'
A'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileriA'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
karsinofobi kanser

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

İmamoğlu'nun yıllar önceki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

1 oyla kazandığı seçimi, itiraz sonucu 2 oyla kaybetti

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

Bunun modası mı olur demeyin! Şeyma yaptı yine gündemde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Yıllarca onunla yaşadı: Görünce patates sandım

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Halk içinde dışlanıyorum, benimle alay ediyorlar

Evde fitness yaparken korkunç olay!

Evde fitness yaparken korkunç olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanseri önlemek mümkün müdür? Kansere yakalanmamak için nelere dikkat edilmelidir?

'Kanser yüzde 60 oranında önlenebilir'

A'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileri

A'dan Z'ye kadınlara sağlık önerileri

Pankreas kanseri nedir, belirtileri nasıldır? Pankreas kanserine karşı nasıl önlem alınır?

Pankreas kanserine karşı önleminizi alın!

Pasif sigara dumanının zararları nelerdir? Pasif içiciliğin çocuklar üzerindeki etkisi nasıldır?

Pasif sigara dumanının 8 zararı!

Topuk dikeni nedir, nasıl teşhis edilir? Topuk dikeni tedavisi nasıl yapılır?

Topuk dikenini anlamak için 8 kriter nedir?

Ağız kokusu nedeni 4 dakikada saptanıyor! İşte Smart Chroma yöntemi

5 kişiden birinde görülüyor! Meğer çözüm için 4 dakika yetiyormuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.