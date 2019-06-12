Mynet Trend

Karşısında ekipleri görünce yere yatıp uyuma numarası yaptı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma Ekiplerine yakalanan şahıs, uyuma numarası yaptı.

Karşısında ekipleri görünce yere yatıp uyuma numarası yaptı

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği Av Koruma Ekipleri, kaçak avcılara karşı denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor. Özellikle bu dönemde bölgede artan canlı mühre ile yasadışı keklik avı konusu üzerinde özellikle duran ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında yaptıkları denetimlerde ilginç bir durumla karşılaştı.

YERE YATTI, UYKU NUMARASI YAPTI!

Canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan bir şahıs, av koruma ekiplerini karşısında görünce yere kapaklanarak uyuyor numarası yaptı. Ekiplerin uğraşı sonucunda numaradan yattığı uykusundan uyandırılan şahıs, ceza yemekten de kurtulamadı. Göksun Şefliği Av Koruma ekipleri, Nurhak’ta yaptıkları denetimlerde toplam 3 şahsa kaçak olarak avladıkları 6 keklik için 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan 3 bin 800 TL idari para ve tazminat cezası uyguladı.

Kaçak olarak avlanan keklikler, doğaya salınırken Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma ekiplerinin, jandarma ve fahri av müfettişleri ile birlikte yaptıkları kaçak av mücadelesinin sezonun kapanmasına rağmen aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

PARTNERBu da son trend!Bu da son trend!
Dikkat! En tehlikeli türlerden biriDikkat! En tehlikeli türlerden biri
Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktıSınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaçak av Kahramanmaraş

En Çok Okunan Trend Haberler

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

Gelin adayı Hanife başörtüsünü çıkardı!

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Bodrum'da görüldü! 1 saat sonra ortadan kayboldu

Bodrum'da görüldü! 1 saat sonra ortadan kayboldu

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Camideki inanılmaz gizem! Yıkılırsa o şekli alacak

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

Tedirgin eden görüntü! Depremin habercisi mi? Uzman açıkladı

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

10 yıllık su hasreti böyle bitti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta balıkçılarına trakonya uyarısı! İki kişiyi zehirledi

Dikkat! En tehlikeli türlerden biri

Büyükçekmece’de akılalmaz olay! Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı

Sınava giren torununa aldığı su bakın ne çıktı

Bodrum'da nadir rastlanan mekik kelebeği görüldü

Bodrum'da görüldü! 1 saat sonra ortadan kayboldu

Şanlıurfa'da iki grup arasında tekme tokat kavga kamerada

Belediyenin önü savaş alanına döndü!

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

AVM otoparkında kızıyla yarı çıplak yakalanan baba serbest bırakıldı

Evlilik vaadiyle dolandırdığı kadınlar tanışınca yakalandı

Sosyal medyadan tanışınca dolandırıldıklarını anladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.