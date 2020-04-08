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Karşıyaka’da Cenk futbolu çok özledi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 08.04.2020 13:30 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor organizasyonlarına 19 Mart’tan bu yana ara verilirken TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup’ta Play-Off yarışı veren Karşıyaka’nın kaptanlarından Cenk, futbolu çok özlediğini söyledi.

Karşıyaka’da Cenk futbolu çok özledi

Liglerin 2.5 ay ara verilip haziran ayında yeniden başlaması öngörülürken Cenk, “Futbolu çok özledim. Maça çıkmayı çok özledim. Yazın sezon arasında ligin tekrar başlayacağını biliyoruz ama böyle beklemek çok zormuş. Şimdi lig oynanabilse nerdeyse Play-Off başlayacaktı" dedi.

Hakan, Battal ve Mustafa Değirmenci’yle birlikte 20 gündür tesiste kalıp gıda alışverişi dışında dışarı çıkmadıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, “Bir futbolcu 2 hafta antrenman yapmazsa 2 ay geriye gider, hem formunu hem koordinasyonunu kaybeder. Hepimize verilen bireysel antrenmanların yanında tek tek sahada da koşup formumuzu korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Liglerin salgın tehlikesi atlatıldığında mutlaka tamamlanması gerektiğini dile getiren futbolcu, “Ligin haziranda tekrar başlayıp çarşamba-pazar maçlarıyla kısa periyotta bitirileceğini düşünüyorum. Tarih uzarsa futbolcuları bu kez de sıcak zorlar. Biz kendimizi her an başlayacak gibi hazır tutacağız. Sezon yeniden başlayınca 2'nci Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

9 YIL BEKLEDİ SALGINA DENK GELDİ

Karşıyaka’nın altyapı patentli vazgeçilmez stoperi Cenk’in haziran ayında yapmayı planladığı düğün salgın dönemine denk geldi. Geçen yaz bedelli askerlik görevini yerine getiren Cenk, “Nişanlım Sümeyye’yle 9 yıldır bekliyoruz. 28 Haziran’a düğün tarihi alıp bütün hazırlıkları yaptık. Onda da düğünümüz eşi görülmemiş dünya çapındaki pandemi dönemine denk geldi. Devletten hazirandaki düğünlerin ertelendiğiyle ilgili bir karar da çıkmadı. O tarihte ligin de devam etme ihtimali var. Şu an ne olacağını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(DHA)

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