SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Karşıyaka, İsrail'den zaferle döndü

Karşıyaka, İsrail'den zaferle döndü

17.03.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımıyla karşılaştı.

Karşıyaka, İsrail'den zaferle döndü

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu I Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda İsrail'in Hapoel Unet-Credit Holon takımını 72-63 mağlup etti.

Holon Toto Arena'da oynanan maçın ilk periyodunu 16-8 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına 30-27 üstün girdi.

İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergileyen Pınar Karşıyaka, üçüncü periyodunu 54-50 önde geçtiği karşılaşmadan 72-63 galip ayrıldı.

Pınar Karşıyaka'da 24 sayı kaydeden Raymar Morgan, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, gruptaki üçüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti. Hapoel Unet-Credit Holon ise ilk yenilgisini yaşadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti
Hidayet Türkoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı Hidayet Türkoğlu'ndan Tıp Bayramı mesajı
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Kocasını başka bir kadının evinde yakalayınca ortalık karıştı

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

Başından vurulmuştu! Savcı Özlem Salkım'dan acı haber

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Mesut Özil: Koçum benim helal olsun

Haaland'ı sahadan sildi!

Haaland'ı sahadan sildi!

Ozan Tufan patlaması: '50 milyon Euro'

Ozan Tufan patlaması: '50 milyon Euro'

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yollar ayrıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Uğurcan Çakır, penaltı şanssızlığını kırıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Diğer Haberler

TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup etti!

TOFAŞ, sahasında Gaziantep Basketbol'u mağlup etti!

Bellona Kayseri 2067 sayı üretti

Bellona Kayseri 2067 sayı üretti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final'i İstanbul'da

Final Four İstanbul'da

Oded Kattash: İyi performans gösteremedik

'İyi performans gösteremedik'

Ribaund kraliçesi Esra Ural Topuz kaptan oldu

Ribaund kraliçesi kaptan oldu

Türk Telekom, sonunu getiremedi

Türk Telekom, sonunu getiremedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.