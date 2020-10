Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdır"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne her zaman destek olacaklarını söyledi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, yönetim kurulu üyeleri, Oto Alım Satımcılar Odası Başkanı Mehmet Güveloğlu, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Bulat, Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Cengiz Kozacıoğlu, AKAMDER’e iadeyi ziyarette bulunarak gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.

Niyazi Göger, Adana ESOB‘un esnaf için konut ve iş yeri temin yapım çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. ESOB Başkanı Niyazi Göğer, “AKAMDER’in esnaflarımıza destek konusundaki yaklaşımları bizler için çok önemli. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz devasa bir işyeri projemiz var. Bu konuda AKAMDER’in yaklaşımı ve desteği çok önemli, yakın gelecekte esnafımız için işyeri ve konut temini konusundaki çalışmalarımız netleşecek. Bu nedenle AKAMDER ve ESOB istişarelerimiz, iş birliğimiz devam edecektir” dedi.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise “Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdırlar. Hem ülke ekonomisi hem de sosyal yaşam üzerinde önemli bir paya sahiptirler. Bizlerinde AKAMDER olarak her türlü destek ve yardımda bulunmamız kaçınılmazdır. Başkan Niyazi beyin açıkladığı iş yeri konut yapım sürecinde proje dahil her desteğe hazır olduğumuzu da tekrar ifade ediyorum” diye konuştu.