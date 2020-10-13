YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdır"

Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdır"

ADANA HABERLERİ  | 13.10.2020 14:43 | Son Güncelleme

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne her zaman destek olacaklarını söyledi.Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, yönetim kurulu üyeleri, Oto Alım Satımcılar Odası Başkanı Mehmet Güveloğlu, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Bulat, Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Cengiz Kozacıoğlu, AKAMDER’e iadeyi ziyarette bulunarak gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.Niyazi Göger, Adana ESOB‘un esnaf için konut ve iş yeri temin yapım çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Karslıoğlu: "Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdır"

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne her zaman destek olacaklarını söyledi.
Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göğer, yönetim kurulu üyeleri, Oto Alım Satımcılar Odası Başkanı Mehmet Güveloğlu, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Veysel Bulat, Kuaförler Odası Başkanı Hacı Emin Ünal ve Mahrukatçılar Odası Başkanı Cengiz Kozacıoğlu, AKAMDER’e iadeyi ziyarette bulunarak gündeme dair görüş alışverişinde bulundu.
Niyazi Göger, Adana ESOB‘un esnaf için konut ve iş yeri temin yapım çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi. ESOB Başkanı Niyazi Göğer, “AKAMDER’in esnaflarımıza destek konusundaki yaklaşımları bizler için çok önemli. Çalışmalarımızı sürdürdüğümüz devasa bir işyeri projemiz var. Bu konuda AKAMDER’in yaklaşımı ve desteği çok önemli, yakın gelecekte esnafımız için işyeri ve konut temini konusundaki çalışmalarımız netleşecek. Bu nedenle AKAMDER ve ESOB istişarelerimiz, iş birliğimiz devam edecektir” dedi.
AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise “Esnaf ve sanatkarlar toplumun temel harcıdırlar. Hem ülke ekonomisi hem de sosyal yaşam üzerinde önemli bir paya sahiptirler. Bizlerinde AKAMDER olarak her türlü destek ve yardımda bulunmamız kaçınılmazdır. Başkan Niyazi beyin açıkladığı iş yeri konut yapım sürecinde proje dahil her desteğe hazır olduğumuzu da tekrar ifade ediyorum” diye konuştu.

Karslıoğlu:

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı' Skandal! 'Ferdi Tayfur'un kızı yuvamı yıktı'
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Merhum Cemal Şahan vefatının ikinci yılında mezarı başında anıldı
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Bitlis’te yüz yüze eğitim başladı
Şahinbey’e 210 konut daha
Şahinbey’e 210 konut daha
Varsak şehir girişi zakkumla güzelleşti
Varsak şehir girişi zakkumla güzelleşti
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı
Sahte alkolden bir ölüm de Kuşadası’nda yaşandı

Adana Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:18
Sabah
06:38
Öğle
12:30
İkindi
15:41
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
Melih Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Adana'da bir otomobilde 55 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Demir yolu iş otosunun çarptığı kişi ağır yaralandı
Polis Adana'da Define Için Işlenmiş Cinayeti 10 Ay Sonra Çözdü
Polis Adana'da Define Için Işlenmiş Cinayeti 10 Ay Sonra Çözdü
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
ADSİAD ailesinin şampiyonlarına ödül
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.