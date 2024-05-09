YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta eğitim sendikaları iş bırakıyor

Kars’ta eğitim sendikaları iş bırakıyor

İHA İHA
09.05.2024 12:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim Sen Kars Şubesi Yürütme Kurulu Adına Hakan Topçu, 10 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli öğretmen İbrahim Oktugan’ın bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmesi dolayısıyla 1 günlük iş bırakma eylemi yapacaklarını belirtti.

Konuyla ilgili olarak Eğitim Sen Kars Şubesi Yürütme Kurulu Adına Hakan Topçu, açıklamada bulundu.

Topçu, “İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli öğretmen İbrahim Oktugan bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiştir” dedi.

Topçu, “Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Eğitim emekçilerinin, başta MEB olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Eğitim kurumlarının tümünde, şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır” diye konuştu.
Hakan Topçu, eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda Eğitim Sen olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere, tüm kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırdıklarını kaydetti.

Topçu, 10 Mayıs 2024 Cuma günü Eğitimsen , Eğitim iş, Hürriyetçi eğitim olarak 1 günlük iş bırakma eylemini Kars İl Milli Eğitim önünde saat 10.30 da yapacaklarını sözlerine ekledi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir’de TÜBİTAK Bilim Projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendiİzmir’de TÜBİTAK Bilim Projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi
Yaptığı yılan robotla depremde mahsur kalanlar kurtarılabilecekYaptığı yılan robotla depremde mahsur kalanlar kurtarılabilecek
Köln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldıKöln-Gazipaşa seferini yapan uçak, lastiğinin patlaması nedeniyle pistte kaldı
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 9 Mayıs Perşembe

İmsak
03:08
Sabah
04:50
Öğle
12:09
İkindi
16:02
Akşam
19:18
Yatsı
20:53
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada! Hepsi indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.