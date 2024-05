Kars’ta eğitim sendikaları iş bırakıyor

Konuyla ilgili olarak Eğitim Sen Kars Şubesi Yürütme Kurulu Adına Hakan Topçu, açıklamada bulundu.

Topçu, “İstanbul’un Eyüp ilçesinde bulunan özel bir okulda görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan emekli öğretmen İbrahim Oktugan bir öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetmiştir” dedi.

Topçu, “Toplum olarak hayatımızın her aşamasında evde, sokakta, iş yerlerinde her gün karşı karşıya kaldığımız şiddet olgusunun uzun süredir okullarımızı da sarmalamış olması çok sayıda meslektaşımızın şiddetin hedefi haline gelmesine neden olmaktadır. Öncelikle kabul etmek gerekir ki okullarımızın sık sık şiddet haberleriyle gündeme gelmesinde başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere tüm yetkililerin, hatta toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu vardır. Toplum olarak hayatımızın her aşamasında yer alan şiddet olgusu, eğitim kurumlarını, okullarımızı ve öğretmenlerimizi de hedef almış durumdadır. Eğitim emekçilerinin, başta MEB olmak üzere eğitim sendikalarının ve tüm toplum kesimlerinin desteğini hissetmeye ihtiyaçları vardır. Eğitim kurumlarının tümünde, şiddetle mücadele etmek için alınması gereken somut önlemleri, ne yapılacağını ve nasıl önleneceğini gösteren bir eylem planı olmalıdır” diye konuştu.

Hakan Topçu, eğitim emekçilerine yönelik şiddet konusunda Eğitim Sen olarak başta eğitim sendikaları olmak üzere, tüm kamuoyunu birlikte mücadele etmeye çağırdıklarını kaydetti.

Topçu, 10 Mayıs 2024 Cuma günü Eğitimsen , Eğitim iş, Hürriyetçi eğitim olarak 1 günlük iş bırakma eylemini Kars İl Milli Eğitim önünde saat 10.30 da yapacaklarını sözlerine ekledi.