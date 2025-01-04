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  4. "Kart gösterecek iki oyuncumu buldu" dedi ve... Galatasaray maçı öncesi Çağdaş Atan hakeme sitem etti!

"Kart gösterecek iki oyuncumu buldu" dedi ve... Galatasaray maçı öncesi Çağdaş Atan hakeme sitem etti!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
04.01.2025 17:46
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Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, kazandıkları Adana Demirspor maçının ardından hakeme tepki göstererek, “Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

"Kart gösterecek iki oyuncumu buldu" dedi ve... Galatasaray maçı öncesi Çağdaş Atan hakeme sitem etti!

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

"SON DAKİKALARDA TELAŞ YAPSAK DA..."

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Maç sonu basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, “Son iki haftadır galip gelen, özellikle Mustafa hocanın gelmesiyle daha derli toplu, cesur oynayan ve sahaya karakter koyan, genç bir oyuncu grubuna karşı bugün kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu galibiyetle 26 puana ulaşıp, üst sıralara girdik. Bu başarıyı daha önce de yakalayabilirdik. Puan olarak daha fazlasını hak ettiğimiz bir dönemden geçmiştik. Geç de olsa özellikle ligin ikinci yarısında geri dönüş yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçı kendimiz zora soktuk. Daha erken gol ve golleri bulabilirdik. Maalesef ikinci golü bulamadık ve son dakikalarda telaş yapsak da kazanmasını bildik” ifadelerini kullandı.

"HAKEM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

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Maçın hakemi Erkan Özdamar'a da sitemde bulunan Atan, “Normalde hakemlerle ilgili konuşan bir teknik adam değilim. Kazandığım bir maçtan sonra Erkan hocaya söylemek istediğim bazı şeyler var. Lütfen Türk futboluna hizmet etsin. Oyunu hızlandırmaya ve geliştirmeye, oyunculara ve teknik adamlara yardımcı olmaya çalışsın. Bunları kulübüm adına söylüyorum. Bugün aklının arkasındakileri herkesin okuduğunu bilmesini istiyorum. 5-6 sarı kart çıkardı ve 2 oyuncumu cezalı duruma düşürdü. O oyuncuları buldu. Önceliğinin Türk futboluna hizmet olması gerektiğini bilmesi gerekir. Beni çok büyük hayal kırıklığına uğrattı” diye konuştu.

GALATASARAY MAÇINDA YOKLAR

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Müsabakanın 19. dakikasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Miguel Crespo ile 73. dakikada sarı kart gören Berat Özdemir gelecek maç cezalı duruma düştü. Crespo ve Berat Özdemir, ligde gelecek hafta evinde oynayacakları Galatasaray mücadelesinde kadroda olamayacak.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 - 1
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
19:00
Galatasaray Galatasaray
-
Göztepe Göztepe

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir galatasaray
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