Kartal Belediyesinden çevre kulübü öğretmenlerine “Çevre Bilinci ve Sıfır Atık” eğitimi

Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün girişimi ile Kartal’da bulunan okulların çevre kulübü öğretmenlerine yönelik “Sıfır Atık” konferansı düzenlendi.

Kartal Belediyesi Organik Pazar Etkinlik Çadırı’nda gerçekleştirilen “Sıfır Atık” konferansına her biri farklı atık alanında faaliyet gösteren dernek ve firmalar olan; ÇEVKO, TAP, Kolza, GLC ve Trend Dk’dan temsilciler konuşmacı olarak katıldı. Öğretmenlerin yoğun katılım gösterdiği konferansta hem okullarda, iş yerlerinde ve evlerde atık yönetiminin nasıl yapılacağı anlatıldı hem de farklı atık türlerinin dönüşüm süreçleri ile ilgili bilgi verildi.

Konferansa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de katılarak kısa bir konuşma yaptı. Konuşmacılara katkılarından dolayı teşekkür ederek fidan takdim eden Başkan Yüksel, çevrenin korunması ile ilgili her türlü işbirliğine açık olduklarını kaydederek bu alanda hizmet ve faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

2018 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından öngörülen ve belirli bir nüfusun üzerindeki belediyelerde “Sıfır Atık” yönetimine geçilmesini hedefleyen yönetmelik ile ilgili konferansta, açılış konuşmasını yapan Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, “Sıfır Atık” projesi kapsamında ulaştıkları noktayı ve hedefleri anlattı.

Konferansa konuşmacı olarak ise; ÇEVKO Vakfı Eğitim Sorumlusu Murat Anaç, GCL Elektronik Atık Firması yetkilisi Çevre Mühendisi Gizem Akdoğan, Kolza Atık Yağ Firması yetkilisi Çevre Mühendisi Kadir Meriç, TAP Atık Pil Derneği sorumlusu Çevre Mühendisi Viyan Özer ve Trend Dk Tekstil Atıkları Firması yetkilisi Çevre Mühendisi Gizem Karakol katıldı.

Her konuşmacı yaklaşık 15 dakika süre içinde farklı atıkların nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgi vererek bu atıkların nasıl toplanması gerektiği konusunda detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Görsel örnekler ile desteklenen sunumlar sırasında öğretmenlere okullarına asabilecekleri afişler verildi. Öğretmenlere ayrıca özellikle çöp kutularının kaldırılarak geri dönüştürülebilir malzeme miktarının artırılması gerektiği vurgulandı.