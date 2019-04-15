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Kartal'da korkunç olay! Elleri ve ayakları telle bağlanmış tavana asılı ceset bulundu

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.04.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kartal'da inşaat halindeki binada, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek, elleri ve ayakları tel ve iplerle birbirine bağlanarak tavana asılmış halde bulundu. Sağlık ekipleri kişinin öldüğünü belirlerken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı inşaat halindeki binanın son katında inşaat görevlisi elleri ve ayakları tel ve iplerle bağlı olarak asılmış vaziyette bir erkek cesedi buldu.

Saat 12.00 sıralarında cesedi gören görevli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polislerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

sd

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ceset Kartal inşaat

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