Kartal'da korkunç olay! Elleri ve ayakları telle bağlanmış tavana asılı ceset bulundu

Karlıktepe Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı inşaat halindeki binanın son katında inşaat görevlisi elleri ve ayakları tel ve iplerle bağlı olarak asılmış vaziyette bir erkek cesedi buldu.

Saat 12.00 sıralarında cesedi gören görevli durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede henüz kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polislerin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

(DHA)



