Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kartal Eddie (Eddie The Eagle) filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler Kartal Eddie hakkındaki detayları sorgulamalarına hız kazandırdı. Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Dickon Tolson'un başrollerinde yer aldığı ve Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Kartal Eddie filmi saat 20:00'de başladı. Peki, Kartal Eddie filmi ne anlatıyor?

KARTAL EDDİE KONUSU

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

KARTAL EDDİE OYUNCULARI

Taron Egerton

Hugh Jackman

Christopher Walken

Tom Costello

Edvin Endre

Jo Hartley

Graham Fletcher-Cook

Matthew Brandon

Tim McInnerny

Iris Berben

Jim Broadbent

Jack Costello

Carlton Bunce

Mark Benton

Rune Temte

Daniel Ings

Billy Holland

Jessica Allain

Mads Sjøgård Pettersen

Marc Benjamin

Joachim Raaf

Ania Sowinski

Matt Rippy

Daniel Westwood

Dickon Tolson

Caolan McClafferty

Lasco Atkins

Karl Farrer

Guna Gultniece

Roy Beck

Keith Allen

Daz Black

Aria DeMaris

KARTAL EDDİE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Bavyera'nın Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen şehirlerinde, Tirol'deki Seefeld'de, Pinewood Stüdyoları'nda ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kuru yamaç sahneleri ise Bracknell'daki Berkshire'da bulunan bir kayak pistinde çekildi.



