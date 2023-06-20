MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

20.06.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartal Eddie filmi konusu ve oyuncularına dair detaylar merak konusu oldu. Orijinal adı Eddie The Eagle olan filmin yönetmen koltuğunda Dexter Fletcher oturmaktadır. Komedi ve dram sahneleriyle dikkat çeken Kartal Eddie filmi izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kartal Eddie (Eddie The Eagle) filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler Kartal Eddie hakkındaki detayları sorgulamalarına hız kazandırdı. Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Dickon Tolson'un başrollerinde yer aldığı ve Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Kartal Eddie filmi saat 20:00'de başladı. Peki, Kartal Eddie filmi ne anlatıyor?

KARTAL EDDİE KONUSU

Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.

EDDİE THE EAGLAE

KARTAL EDDİE OYUNCULARI

Taron Egerton
Hugh Jackman
Christopher Walken
Tom Costello
Edvin Endre
Jo Hartley
Graham Fletcher-Cook
Matthew Brandon
Tim McInnerny
Iris Berben
Jim Broadbent
Jack Costello
Carlton Bunce
Mark Benton
Rune Temte
Daniel Ings
Billy Holland
Jessica Allain
Mads Sjøgård Pettersen
Marc Benjamin
Joachim Raaf
Ania Sowinski
Matt Rippy
Daniel Westwood
Dickon Tolson
Caolan McClafferty
Lasco Atkins
Karl Farrer
Guna Gultniece
Roy Beck
Keith Allen
Daz Black
Aria DeMaris

EDDİE THE EAGLE

KARTAL EDDİE NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ana çekimler Bavyera'nın Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen şehirlerinde, Tirol'deki Seefeld'de, Pinewood Stüdyoları'nda ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kuru yamaç sahneleri ise Bracknell'daki Berkshire'da bulunan bir kayak pistinde çekildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen Yaren Alaca jakuziye girdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı Fenomen Yaren Alaca jakuziye girdi! Takipçileri kayıtsız kalamadı
5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si nefes kesti!5 ayda tam 35 kilo verdi! Duy Beni'nin Emine'si nefes kesti!
Minicik elbisesinin dekoltesi göbeğine kadar indiMinicik elbisesinin dekoltesi göbeğine kadar indi
Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Oyuncu amanda

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

İstanbul'da tepki çeken görüntü! Sokağın ortasında kimseye aldırış etmeden...

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Emeklilere müjde! Promosyon ödemeleri yeniden güncellenecek

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Asgari ücret zammı tamam, sıra memur ve emekli zammında

Aralarında Soylu da var! 'İYİ Partililer AK Parti'nin adaylarına oy verdi' iddiası

Aralarında Soylu da var! 'İYİ Partililer AK Parti'nin adaylarına oy verdi' iddiası

Günün Videosu

Sinema oyuncusu Nuri Alço Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi
Sinema oyuncusu Nuri Alço Haliç'te intihar girişiminde bulunan genci engelledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

İğrenç olay! Keçiye tecavüz ederken yakalandı

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Sevgilisini başka bir adamla aracın içinde yakaladı

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.