Kartal Eddie konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kartal Eddie filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Kartal Eddie (Eddie The Eagle) filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmi seyretmek isteyen sinema severler Kartal Eddie hakkındaki detayları sorgulamalarına hız kazandırdı. Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello, Dickon Tolson'un başrollerinde yer aldığı ve Dexter Fletcher'ın yönetmenliğini üstlendiği film olan Kartal Eddie filmi saat 20:00'de başladı. Peki, Kartal Eddie filmi ne anlatıyor?
Film, İngiltere tarihininin en ünlü kayakçısı Michael Edwards, nam-ı değer Kartal Eddie'nin, ilham verici üstün başarısını konu ediniyor ve Edwards'ın spora "Asla ölüm deme" yaklaşımı tasvir ediliyor. Eddie kayakla atlamaya başlamadan önce bir çok spor dalında şansını dener. 1984 Kış Olimpiyatları'nda İngiliz takımına giremez ve dalını kayakla atlama olarak değiştirir. Film aynı zamanda Edwards'ın sıradışı ihtimaller ve mücadeleler karşısındaki insani ruhunu ve direncini kutlar.
Taron Egerton
Hugh Jackman
Christopher Walken
Tom Costello
Edvin Endre
Jo Hartley
Graham Fletcher-Cook
Matthew Brandon
Tim McInnerny
Iris Berben
Jim Broadbent
Jack Costello
Carlton Bunce
Mark Benton
Rune Temte
Daniel Ings
Billy Holland
Jessica Allain
Mads Sjøgård Pettersen
Marc Benjamin
Joachim Raaf
Ania Sowinski
Matt Rippy
Daniel Westwood
Dickon Tolson
Caolan McClafferty
Lasco Atkins
Karl Farrer
Guna Gultniece
Roy Beck
Keith Allen
Daz Black
Aria DeMaris
Ana çekimler Bavyera'nın Oberstdorf ve Garmisch-Partenkirchen şehirlerinde, Tirol'deki Seefeld'de, Pinewood Stüdyoları'nda ve Londra'da 9 Mart - 3 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kuru yamaç sahneleri ise Bracknell'daki Berkshire'da bulunan bir kayak pistinde çekildi.