Kartal seriye bağladı! Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek turnuva dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur mücadeleleri ile devam ediyor. 5. Tur karşılaşmasında Fernando Santos'lu Beşiktaş, sahasında Arda Turan'lı Eyüpspor'u konuk etti. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'ın golleri 16. dakikada Salih Uçan'dan gelirken, 34. dakikada kazanılan penaltıda topun başına Cenk Tosun geçti ve skoru 2-0'a getirdi. 67. dakikada bir kez daha Cenk Tosun sahneye çıkarken maçın skorunu 87. dakikada Rebic belirledi.

SANTOS İLE KAYIP YOK!

Siyah-Beyazlılar yeni hocası Fernando Santos'un takımın başında çıktığı 2 mücadeleden de galibiyetle ayrılırken, maçın sonunda tribünlerde Portekizli hocaya sevgi gösterileri vardı.

GHEZZAL 78 GÜN SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 78 gün sonra bir maçta 11’de görev aldı. 30 Ekim 2023 tarihinde Süper Lig’in 10’uncu haftasında oynanan Gaziantep FK maçında ilk 11’de görev yapabilen Ghezzal daha sonra sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalırken kısa bir süre ise kadro dışında bırakılmıştı. Ligde son 3 haftada oynanan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük karşılaşmalarında oyuna sonradan dahil olan tecrübeli kanat, yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından ilk 11’de forma giydi.

REBİC 6 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ, GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş’ta Hırvat kanat oyuncusu Ante Rebic ise 6 maçlık aradan sonra ilk 11’e döndü. Tecrübeli kanat oyuncusu son olarak Süper Lig’in 15’inci haftasında oynanan Fenerbahçe derbisinde ilk 11’de görev almıştı. Daha sonra Konferans Ligi’ndeki bir maçta kadroya giremeyen Rebic, Süper Lig’de oynanan 2 karşılaşmada oyuna sonradan dahil olmuş, 3 maçta ise kadroda olmasına rağmen görev almamıştı.





