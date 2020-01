"Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek"

Şahin, çocukların teknolojiyle arasında bağ oluşturan akıllı tahtalar bulunduğu okulda bu projeyi çocukların hem el becerileri hem de hayal güçlerini ortaya koymak, aynı zamanda beyin fırtınası oluşturmak için uyguladığını aktararak, "Bilgisayar parçalarını akıllı tahtada gösterip, bazılarını çizerek gösterdim. Bu teknolojiyi sınıfımızda kulandık. Öğrencilerime dönem sonu ödevi olarak maket bilgisayarlar yapmalarını söyledim." ifadelerini kullandı.

- "Art niyetli yorumlar bizi üzüyor"

Art niyetli yorumların kendilerini üzdüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Öğretmenler adına yarınların güzel olacağına ilişkin umutluyuz. Sosyal medyanın çok aktif kullanılmasından dolayı birçok insan her konuda eleştiri hakkını kendinde görüyor. Her ne kadar duyarlı vatandaşlara ulaşsak da olayları farklı yorumlayabilecek haber siteleri veya insanlar olabiliyor. Gönül ister ki her zaman pozitif düşünen, yanımızda duran kişiler olsun."