Kaş Belediye Başkanı Ulutaş: " Her zaman barıştan huzurdan yanayız"

Kaş Belediyesinin ekim ayı meclis toplantısı, Başkan Mutlu Ulutaş yönetiminde gerçekleştirildi. Başkan Ulutaş, Kaş’ın stratejik bölgede bulunduğunu belirterek, “Bizim niyetimiz her zaman barıştan, huzurdan, dostluktan yana. Her şeyin iyi olacağına, Kaş’ın huzur ve barış içerisinde güzel günlere doğru yürüyeceğine inanıyorum. “ dedi.

Kaş’a 2 kilometre uzaklıktaki Meis’te uzun zamandır Yunanistan ve arkasındaki devletlerin ülkemize yönelik tacizleri olduğunu anlatan Ulutaş, yıllardan bu yana Meis’le Kaş’ın iç içe yaşadığını ama bir problem yaşanmadığını belirtti. Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanlarının geçtiğimiz ay Kaş’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Ulutaş, ilçedeki Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve Kaş kahramanı Topçu Çavuş Yusuf Ziya Erdil anıtına çelenk koyduklarını söyledi.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısına değinen Ulutaş, “Allah Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Biz, millet, devlet olarak Azerbaycan’ın her zaman yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.” diye konuştu. Ulutaş, kongrelerini gerçekleştiren AK Parti, MHP ve CHP’ye hayırlı olsun temennisinde bulunarak, sözlerini tamamladı.

Ardından toplantıda, Kaş ile Ahatlı, Karadağ, Kalkan, Kınık, Ova, Yeşilköy, Ağullu, Bayındır ve Çukurbağ mahallelerine ilişkin imar planı konulu maddelerin görüşülmek üzere, komisyona havale edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2021 mali yılı performans programı, bütçesi, bütçe kararnamesi ve gelir tarifelerinin görüşülmesi de oy birliği ile komisyona havale edildi.