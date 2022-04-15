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Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

15.04.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların yeni dizisi Kasaba Doktoru cuma günleri yayınlanıyor. Reyting rekortmeni olmaya aday dizinin başrol oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Kasaba Doktoru dizisinde Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş gibi oyuncular yer alıyor. Peki Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi Uluçınar Hastanesi'nde geçiyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştiriyor. Dizinin başrolünde ekranların tanıdık yüzleri bulunuyor. Peki Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Ömer karakteri, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar verir. Dizide, gelecek vaat eden Ömer ile başarılı cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana gelenler işleniyor.

Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba
Fatih Yücebağ
Alptekin Ertürk
Sinan Albayrak
Vildan Atasever
Barış Yıldız
Özgün Karaman
Sinan Demirer
Hazal Subaşı
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Deniz Can Aktaş
Sultan Ulutaş


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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Deniz Can Aktaş
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