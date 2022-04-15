Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi Uluçınar Hastanesi'nde geçiyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştiriyor. Dizinin başrolünde ekranların tanıdık yüzleri bulunuyor. Peki Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Ömer karakteri, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar verir. Dizide, gelecek vaat eden Ömer ile başarılı cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana gelenler işleniyor.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Ozan Akbaba

Fatih Yücebağ

Alptekin Ertürk

Sinan Albayrak

Vildan Atasever

Barış Yıldız

Özgün Karaman

Sinan Demirer

Hazal Subaşı

Tarık Uğur Özenbaş

Barış Yalçın

Özgür Cem Tuğluk

Deniz Can Aktaş

Sultan Ulutaş



