Kasaba Doktoru dizisi nerede çekiliyor? Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kasaba Doktoru dizisinin hikayesi Uluçınar Hastanesi'nde geçiyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un Galata ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştiriyor. Dizinin başrolünde ekranların tanıdık yüzleri bulunuyor. Peki Kasaba Doktoru dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
Deniz Can Aktaş'ın hayat verdiği Ömer karakteri, babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar verir. Dizide, gelecek vaat eden Ömer ile başarılı cerrah Hakan'ın şehre uzak bir belde hastanesinde yollarının kesişmesiyle meydana gelenler işleniyor.
Ozan Akbaba
Fatih Yücebağ
Alptekin Ertürk
Sinan Albayrak
Vildan Atasever
Barış Yıldız
Özgün Karaman
Sinan Demirer
Hazal Subaşı
Tarık Uğur Özenbaş
Barış Yalçın
Özgür Cem Tuğluk
Deniz Can Aktaş
Sultan Ulutaş
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