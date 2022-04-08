Vildan Atsever'in Başhemşire Mine Yıldız karakterini canlandırdığı Kasaba Doktoru dizisi TRT1'de 8 Nisan Cuma (bugün) görücüye çıkacak. Dizi Güney Kore yapımı olan Dr. Romantic'ten uyarlandı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin fragmanı yayınlandı. Peki Kasaba Doktoru dizisinin Başhemşire Mine Yıldız'ı Vildan Atasever kimdir? Vildan Atasever nereli ve kaç yaşında? Ünlü oyuncunun hayatı, biyografisi ve oyunculuk kariyerine ilişkin bilgileri sizler için derledik.

KASABA DOKTORU DİZİSİNİN BAŞHEMŞİRE MİNE YILDIZ'I VİLDAN ATASEVER KİMDİR?

Vildan Atasever, 26 Temmuz 1981 doğumludur. Bursa’da dünyaya gelen başarılı oyuncu, dizi ve sinema sektöründe birçok projede rol almıştır. İlk deneyimini İki Genç Kız filminde gerçekleştirmiştir. Bu rolünde Altın Portakal ödülü kazanmıştır. Sonrasında Kurtlar Vadisi dizisinde rol almıştır. Kadın İsterse isimli televizyon dizisinde Hülya Avşar ile birlikte oynamıştır.

VİLDAN ATASEVER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

41 yaşındaki ünlü oyunvu Vildan Atasever, Bursalıdır.

2006 yılında Kader filminde rol almıştır. Aynı yıl 18. Ankara Uluslararası Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Takip eden yıllarda Yaralı Yürek, Bıçak Sırtı, Gece Sesleri, Osmanlı Cumhuriyeti, Samanyolu, Başrolde Aşk, Osmanlı Tokadı, Yazın Öyküsü, Sevran, Tek Yürek isimlerinde birçok film ve televizyon dizisinde yeteneğini kabul ettiren çalışmalar yapmıştır.

