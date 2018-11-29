Kasabın camına patileriyle dokunup kıyma istiyor

Tepe Mahallesi 61 Sokak'taki bir kasaba her gün gelen 'Tekir' adlı dişi kedinin hareketleri, görenlerin ilgisini çekiyor. Sokaktaki bir bakkalın yavruyken sahiplenerek büyüttüğü ve esnafın sevgilisi haline gelen 2 yaşındaki kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, patileriyle kasabın pencere camına dokunup yemeğini istiyor. Yağsız kıymadan başka bir şey yemeyen kedinin bu halleri tebessüm ettiriyor. Vatandaşlar görüntüledikleri o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Kasabın işletmecisi İsa Kaya, "Önce camı siliyor ve bizden kıyma istiyor. Günde 5 öğün gelip kıyma ister. Mahallemizin aslanı. Kedi denilecek bir yanı yok, aslan gibi. Kedinin bu hallerini müşterilerimiz, cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşıyor" dedi. (DHA)

