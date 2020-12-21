Kaşgar nerede? Günümüzde nerenin şehri?

Araştırmacıların büyük çoğunluğu Kaşgar isminin Köşker ya da Koşkar isimleriyle bilinen oymaktan geldiğini ileri sürüyor. Daha azınlık olan bir başka varsayıma göre ise şehrin adı bölgede bulunan "Kaş Taşı" isimli yeşim taşından gelir. Türk dili ve tarihi bakımından büyük bir önem arz eden Divanu Lugati't-Türk ise Kaşgar kelimesini yalnızca tanınmış bir şehrin adı olarak tanımlar ve kökeninden bahsetmez. Eğer siz de bu özel bölgenin tarihi ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız yazımızı inceleyebilirsiniz. "Kaşgar nerede? Kaşgar nerenin şehri?" gibi soruların cevaplarını burada bulabilirsiniz.

Kaşgar Nerede?

Yarışma programlarına bile konu olan Kaşgar şehrinin konumu, insanlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Kaşgar şehri, Kaşgar suyunun kıyısında uzanan önemli bir tarım havzası. Bu nedenle ilk çağlardan bu yana önemli bir ekonomik merkez olan şehirde tarımın yanı sıra kilim, seramik, tekstil ve el sanatları oldukça gelişmiş durumda.

Ayrıca konumu itibarıyla iki ipek yolunun kesişim noktasında bulunan Kaşgar, buna ek olarak Çin'in Orta Asya ile olan taşımacılık bağlantısını sağlaması açısından da son derece önemli bir yere sahip. Dolayısıyla şehrin geçmişte önemli bir transit ticaret merkezi olduğunu söyleyebiliriz.