2,8 milyon balık tek bir dağın etrafında toplandı! Nedeni şaşırttı

Avustralya'nın güneyinde bulunan Patience Deniz Dağı çevresinde yaşayan sepet yılan balıkları, bilim insanlarının araştırmasına konu oldu. Deniz tabanının yüzlerce metre altında gerçekleşen bu toplanmada, yılan balıklarının toplam ağırlığının 3 bin 500 tonu aştığı tahmin edildi.

Avustralya Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) araştırmacıları, 2023-2025 yılları arasında sonar sistemleri ve su altı kameralarıyla bölgede incelemeler yaptı. Araştırmada, yılan balıklarının oluşturduğu topluluğun yaklaşık 3 kilometre uzunluğa ve 2 kilometre genişliğe yayıldığı belirlendi.

ÜREMEK İÇİN BİR ARAYA GELDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Araştırmacılar, yılan balıklarının özellikle mart ve mayıs ayları arasında bölgede yoğunlaştığını tespit etti. Bu dönemde incelenen dişi ve erkek bireylerin üremeye hazır durumda olması, toplanmanın üremeyle bağlantılı olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Yılan balıklarının yılın büyük bölümünde bölgede bulunduğu, topluluğun aralık-ağustos ayları arasında gözlemlenebildiği de ortaya çıktı.

NEDEN ÖZELLİKLE BU BÖLGEYİ SEÇİYORLAR?

Bilim insanları, çevrede benzer özelliklere sahip çok sayıda deniz dağı bulunmasına rağmen milyonlarca yılan balığının neden özellikle Patience Deniz Dağı çevresinde toplandığını henüz çözemedi.

Bölgenin kıta sahanlığına yakın olması ve su akıntılarının bu durumda etkili olabileceği düşünülüyor. Ancak yılan balıklarının tam olarak ne zaman ve nerede ürediği henüz belirlenemedi.

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