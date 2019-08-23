Mynet Trend

Kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 23.08.2019 19:53 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir hastaneye kasık ağrısı şikayetiyle başvuran 44 yaşındaki bir kadının karnından, 2 kilo ağırlığında tümör çıkarıldı.

Kasık ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı

Salihli’de bulunan özel bir hastaneye karın ağrısı şikayetiyle gelen 44 yaşındaki L.S., Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Damla Seyhun Meriçeli tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonrasında L.S.’nin karnında, yaklaşık 2 kilo ağırlığında tümör tespit edildi. Kadının karnındaki tümör, başarılı bir operasyonla alındı.

Ameliyatın 2 saat sürdüğünü belirten Op. Dr. Meriçeli, "Ameliyatla tedavisi yapılabilen bu hastalık için tüm kadınlarımızın en az yılda bir kez kadın ve doğum bölümünde jinekolojik muayene yaptırması gerekmektedir" diye konuştu. (DHA)

manisa

Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!Flaş karar! Eşine o sözü söyleyen yandı!
Organları 4 çocuğa umut olduOrganları 4 çocuğa umut oldu
Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğulduEmine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Manisa salihli tümör

En Çok Okunan Trend Haberler

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Koca dehşetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Koca dehşetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Yıllardır saklanan otopsi raporu ortaya çıktı! İnanılmaz detaylar

Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Trabzon'da şaşkına çeviren görüntü! Bir anda önlerine çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Organları 4 çocuğa umut oldu

Organları 4 çocuğa umut oldu

Semiha Şahin Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da vahşet! Parçalanmış halde 3 kedi bulundu

Antalya'da vahşet! Parçalanmış halde 3 kedi bulundu

Bilecik'te vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu

Kuyruğun sonu gelmedi

Yol ortasında eşiyle tartışırken iki aracın arasında kalıp can verdi

Yol ortasında eşiyle tartışırken feci şekilde can verdi

Tekirdağ'da 1500 yıllık Tevrat tefsiri ele geçirildi

Tam 1500 yıllık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.