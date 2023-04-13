Kaşık kaşık yediren babagannuş tarifi! Mis gibi köz kokan babagannuş nasıl yapılır?

Babagannuş tarifi et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmezi olarak görülüyor. Pide ve ekmekleri bana bana yiyeceğiniz babagannuş mezesi herkesin seveceği bir lezzet. Kebapçıların aranan lezzeti babagannuş oldukça pratik şekilde hazırlanıyor.

MALZEMELER 3 adet büyük boy patlıcan

3 adet kırmızı biber

4 adet yeşil biber

2 adet domates

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

TARİF Patlıcan, domates ve biberleri közleyin.

Közlenen sebzeleri geniş bir tabağa alıp üzerine streç film çekin ve soğumaya bırakın. Bu sayede kabukları daha kolay soyulacaktır.

Közlenen sebzelerin hepsinin kabuklarını dikkatlice soyarak bir kaseye alın.

Patlıcanları bir bıçak yardımıyla incecik doğrayarak ezin. Kalan sebzeleri de dilediğiniz boyutta, küp küp doğrayın ve kasede karıştırın.

Bir kasede ezilmiş sarımsağı, zeytinyağını, tuzu ve nar ekşisini karıştırın ve köz karışıma dökün.

Bütün malzemeleri karıştırın ve sunuma hazır hale getirin.

İsteğe göre doğranmış maydanozla servis edin.

AFİYET OLSUN!

