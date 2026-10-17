Kaşıktan akıp gitmiyor, lapa da olmuyor! Ezogelin çorbasında tam kıvamın sırrı

Tıpkı lokantalardaki gibi ipeksi kıvamlı ve peltemsi olmayan şahane bir ezogelin çorbası hazırlamaya ne dersiniz? Un koyduğunuzda çok yoğunlaşıyor koymadığınızda ise kaşıktan su gibi akıp gidiyorsa bu tarifi mutlaka deneyin. İşte ustaların ipek kıvamlı ezogelin çorbasının tarifi ve püf noktaları.

EZOGELİN ÇORBASI İÇİN MALZEMELER

• 1 su bardağı kırmızı mercimek

• 2 yemek kaşığı bulgur

• 2 yemek kaşığı pirinç

• 1 adet kuru soğan

• 1 yemek kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı sıvı yağ

• 6 su bardağı sıcak su veya et suyu

• 1 tatlı kaşığı kuru nane

• 1 çay kaşığı pul biber

• Yarım çay kaşığı karabiber

• Tuz

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mercimek, pirinç ve bulguru içme suyunda güzelce yıkayıp süzün. Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alın. İnce doğradığınız soğanı ekleyerek yumuşayana kadar kavurun.

Domates ve biber salçasını ilave edip kokusu çıkana kadar kısa süre kavurun. Ardından mercimek, bulgur ve pirinci tencereye ekleyin. Sıcak suyu ilave ederek karıştırın ve bakliyatlar tamamen yumuşayana kadar kısık-orta ateşte pişirin.

Çorba piştikçe mercimek, pirinç ve bulgur nişastasını bırakarak doğal olarak koyulaşacaktır. Çok yoğunlaşırsa azar azar sıcak su ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

LOKANTA KIVAMININ PÜF NOKTASI

Ezogelin çorbasında kıvamı güzelleştiren önemli ayrıntılardan biri mercimeğin yanında pirinç ve bulguru birlikte kullanmak. Üç malzemenin pişerken bıraktığı nişasta, ayrıca un eklemeye gerek kalmadan çorbaya daha dolgun bir kıvam kazandırıyor.

Pirinç, bulgur ve mercimek bekledikçe su çekmeye devam eder. Ocaktan alınırken idealden biraz daha akışkan bırakılırsa servis sırasında kıvamı daha iyi olur.

Çorbayı ocaktan biraz sulu alın. Çünkü mercimek, bulgur ve pirinç dinlendikçe sıvıyı çekiyor. Ocakta “tam kıvamına geldi” diye koyu bırakırsan, 15-20 dakika sonra gereğinden fazla koyulaşabiliyor.

Kavrulan malzemelerin üzerine soğuk yerine sıcak su/et suyu eklemek pişirme sürecinin daha dengeli devam etmesini sağlar.

Lokantalardaki daha homojen dokuyu seviyorsanız çorbayı tamamen pürüzsüz hale getirmek yerine el blenderından yalnızca birkaç saniye geçirebilirsiniz. Böylece ezogelinin karakteristik taneli yapısı tamamen kaybolmadan daha bütünlüklü bir kıvam elde edebilirsiniz.

Son olarak küçük bir tavada tereyağını eritip nane ve pul biberi kısa süre çevirin. Baharatları yakmadan hazırladığınız bu karışımı çorbaya ekleyip birkaç dakika daha kaynatın. Servis ederken yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz.