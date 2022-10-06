Ders zilinin çalmasıyla öğrenim dönemi başlayan öğrenciler, ara tatil ve okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimini yayımladı. Peki kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, ara tatil ve okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili konuştu. 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak. Bu tarih itibarıyla öğrenciler yaz tatili yapacak.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönemin ara tatili kasım ayında yapılacak. 14 Kasım Pazartesi günü öğrenciler tatile çıkacak. Ara tatil, 18 Kasım Cuma günü bitecek.

İkinci dönem ara tatili ise 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatilinden sonra sırada yarıyıl tatili geliyor. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 Pazartesi başlayacak ve 3 Şubat Cuma 2023'te sona erecek.



