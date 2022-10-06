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Kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi

06.10.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ara tatil ve okulların ne zaman kapanacağı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla merak konusu oldu. Milyonlarca öğrenci 12 Eylül 2022 itibarıyla sıralarında yerini aldı. Öğrencilerin ve öğrenci velilerinin merak konusu ara tatil, kasım ayında başlayacak. Peki kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi...

Kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi

Ders zilinin çalmasıyla öğrenim dönemi başlayan öğrenciler, ara tatil ve okulların ne zaman kapanacağını merak etmeye başladı. MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimini yayımladı. Peki kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından yayımlandı. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de, ara tatil ve okulların ne zaman kapanacağıyla ilgili konuştu. 12 Eylül'de başlayan okullar, 16 Haziran 2023'te kapanacak. Bu tarih itibarıyla öğrenciler yaz tatili yapacak.

Kasım ara tatil ne zaman? 2023 okullar ne zaman kapanıyor? İşte ara tatil tarihi

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönemin ara tatili kasım ayında yapılacak. 14 Kasım Pazartesi günü öğrenciler tatile çıkacak. Ara tatil, 18 Kasım Cuma günü bitecek.

İkinci dönem ara tatili ise 17 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Tatil, 20 Nisan Perşembe 2022 tarihinde sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Ara tatilinden sonra sırada yarıyıl tatili geliyor. Yarıyıl tatili 23 Ocak 2023 Pazartesi başlayacak ve 3 Şubat Cuma 2023'te sona erecek.


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