KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR? Okullar ne zaman kapanacak? (9 günlük tatil) ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan resmi takvimi incelemeye başladı. Ara tatil kaç gün? Okullar ne zaman kapanacak? 2025-2026 Kasım tatili ayın kaçında başlıyor? Ara tatil kaç gün sürecek? İşte detaylar...

KASIM ARA TATİL 2025 NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Birinci dönem ara tatili,

10-14 Kasım 2025'te yapılacak.

SÖMESTR TATİLİ TARİHLERİ

MEB takvimine göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

16 Ocak Cuma günü alınacak karnenin ardından tatil başlamış olacak.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ!

İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.