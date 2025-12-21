EĞİTİM

Yeni neslin şifresi mi? Yasaklandıkça okullarda yayıldı: '67' nedir?

Okullarda sosyal medyaya taşan yeni bir sayı takıntısı var: '6-7'. Anlamı olmayan, açıklaması bulunmayan bu iki rakam, Alfa ve Z kuşağı çocukları arasında beklenmedik bir hızla yayıldı. Sınıfta, koridorda ya da teneffüse dakikalar kala hep bir ağızdan “six-seveeeen” diye bağıran çocuklar, aslında bir şaka yapmıyor; sadece aynı grubun parçası olduklarını ilan ediyor. Anlamsızlığıyla güçlenen bu akım, yetişkinleri rahatsız ettikçe daha da büyüyor. Detaylar haberimizde...

Yeni neslin şifresi mi? Yasaklandıkça okullarda yayıldı: '67' nedir?
Sedef Karatay

ABD’de okullarda yankılanan yeni bir "trend" var: '6-7'. "Six-seveeeen" diye uzatılarak söylenen bu sayı kombinasyonu, Alfa çocukları arasında hızla yayılan bir akıma dönüştü.

NTV'nin haberine göre, öğretmen sınıfta 67. sayfayı söylediğinde, teneffüse 6–7 dakika kaldığında ya da hiçbir sebep yokken çocuklar hep bir ağızdan '6-7' diye bağırıyor.

Yeni neslin şifresi mi? Yasaklandıkça okullarda yayıldı: 67 nedir? 1

Dictionary.com tarafından yılın kelimesi de seçildi.

ANLAMI VAR MI?

'6-7'in belirli bir anlamı yok. Bir espri yok, mesaj yok, gönderme yok. Ancak uzmanlara göre tam da bu anlamsızlık, ifadenin cazibesini artırıyor.

Çocuklar için "6-7" demek, aynı gruba ait olduğunu göstermek; yani "bizden biri" olduğunu kanıtlamak anlamına geliyor.

Dilbilimcilere göre bu durum, dilin sosyal bir araç olarak kullanılmasının tipik bir örneği. Anlamdan çok aidiyet hissi ön planda.

NEDEN 67?

İfadenin kökeni net değil ama birkaç olası kaynak öne çıkıyor.

Bunlar arasında:
2024’te viral olan rap şarkısı "Doot Doot (6 7)"

Basketbolcu Taylen Kinney’nin "6 mı, 7 mi?" kararsızlığını el hareketiyle ifade ettiği video,

NBA yıldızı LaMelo Ball’un (boyu 6 feet 7 inç) videolarında şarkının kullanılması,

Bir amatör basketbol maçında "6-7" diye bağıran bir çocuğun viral olması,

İnternette "Mason 67" adlı bir karaktere dönüşmesi gibi anlar bulunuyor.

Ancak öğretmenlere göre, bu geçmişin çoğu çocuk tarafından hiç bilinmiyor. Zaten bilmemeleri de esprinin bir parçası.

Yeni neslin şifresi mi? Yasaklandıkça okullarda yayıldı: 67 nedir? 2

'TAKTİKLER'

Uzmanlara göre '6-7'in bu kadar uzun süre hayatta kalmasının nedeni, yetişkinleri fazlasıyla rahatsız etmesi.
Öğretmenlerin yasaklaması, ebeveynlerin şikayet etmesi, çocuklar için bunu bir direniş aracına dönüştürüyor.
Bazı öğretmenler ise ifadeyi bilerek kullanmak, yanlış yerde söylemek ya da şarkılara eklemek gibi 'taktikler' uyguluyor. Bu yöntemle öğrencilerin ilgisi hızla sönüyor.

Bir öğretmen, bu taktiği şöyle özetliyor:"En kolay öldürme yolu, öğretmenin bunun havalı olduğunu söylemesi."

HER KUŞAĞIN KELİMESİ OLUR!

Ebeveynler bu tür akımlar karşısında endişelense de uzmanlara göre sürekli "6-7" diye bağırmak, çocukların zihinsel olarak gerilediğinin kanıtı değil.

Her kuşak kendi anlamsız kelimelerini üretir; dün "cool", sonra "skibidi", bugün "6-7".

Bu tür ifadeler İngilizceyi tehdit etmiyor; ancak bazı akademisyenlere göre "anlamdan çok yorumun öne çıktığı" post-truth (hakikat sonrası) kültürün zararsız bir yansıması olabilir.

Yeni neslin şifresi mi? Yasaklandıkça okullarda yayıldı: 67 nedir? 3

YENİ AKIM YOLDA MI?

"6-7" neredeyse bir yıldır kullanılıyor; bu, TikTok dünyasında oldukça uzun bir süre. Bazı öğrenciler artık sıkıldığını belli etmeye başladı. Öğretmenler ise sınıflarda yeni bir akımın sesini ufak ufak duymaya başladı: "41."

Canlı Skor
