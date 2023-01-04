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Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçıhangi kanalda?

04.01.2023 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Alanyaspor maçı için heyecan dorukta. Süper Lig'in 17. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçıhangi kanalda?

Kasımpaşa, Alanyaspor ile Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Maçın dördüncü halemi ise Reşat Onur Coşkunses olarak açıklandı. Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Serbest, Petretta; Kara, Tirpan; Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes; Bahoken

Alanyaspor: Runarsson; Fer, Bayir, Aksoy; Candeias, Gunes, Lusamba, Ozdemir; Karaca, Caveleiro; Hassan

KASIMPAŞA ALANYASPOR MAÇI CANLI TAKİP


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