Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Alanyaspor maçıhangi kanalda?

Kasımpaşa, Alanyaspor ile Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşmada Hakem yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Bozbey üstlenecek. Maçın dördüncü halemi ise Reşat Onur Coşkunses olarak açıklandı. Kasımpaşa Alanyaspor maçı canlı izle internette araştırılıyor. Peki, Kasımpaşa Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
Kasımpaşa Alanyaspor maçı bugün (4 Ocak Çarşamba) oynanacak.
Maç, saat 17:00'de başlayacak.
Kasımpaşa Alanyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa: Taskiran; Hadergjonaj, Bruma, Serbest, Petretta; Kara, Tirpan; Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes; Bahoken
Alanyaspor: Runarsson; Fer, Bayir, Aksoy; Candeias, Gunes, Lusamba, Ozdemir; Karaca, Caveleiro; Hassan