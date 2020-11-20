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Kasımpaşa'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 20.11.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kasımpaşa, yapılan testler sonucunda 7 futbolcuda koronavirüse rastlandığını duyurdu.

Kasımpaşa'da 7 futbolcunun testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü 16:00'da deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

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