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Kasımpaşa'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasında

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 02.08.2019 12:24 | Son Güncelleme

İstanbul Kasımpaşa'da çıkan kavgada bir kişinin bıçaklandığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, önceki gün Kasımpaşa Camikebir Mahallesi Bülent Demir Caddesi'nde meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada taraflar cadde üzerinde tekme tokat kavga etmeye başladı. Kavga esnasında bir şahıs bıçaklanarak yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kavga anları bir kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, birkaç kişinin bir kişiye saldırdığı ve yumrukların konuştuğu anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında ise, kafede bulunan kişilerin olan biteni korku içinde izlediği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa bıçaklı kavga

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