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Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer! İşte bonservis bedeli...

20.04.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önümüzdeki sezon geniş bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler alacağı isimleri de gözüne kestirdi. Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Eren Elmalı için temasta bulunuldu. İşte tüm detaylar...

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe'ye transfer! İşte bonservis bedeli...
Ertuğrul Taşkıran

Ertuğrul Taşkıran

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Süper Lig'de müthiş bir seri yakalayıp 5 maç üst üste galip gelen Fenerbahçe'de gözler önümüzdeki sezona çevrildi. Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan sarı-lacivertliler listesindeki isimlerle görüşmeye de başladı.

ERTUĞRUL'DAN SONRA BİR KASIMPAŞALI DAHA

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Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda bu gelişmeler yaşanırken transferde de ilk resmi adımlar atılmaya başlandı. Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'dan eski kalecisi Ertuğrul Taşkıran'ı transfer etmek istediği iddia edilirken Kasımpaşa'dan bir başka ismin transferi için de girişimlere başladı.

HEDEFTEKİ İSİM EREN ELMALI

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Yeni sezon için transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için temasta bulundu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi yaparak oyuncuyu istediklerini bildirdi. Eren Elmalı'nın temsilcisi bugün Kasımpaşa yönetimi ile bonservis konusunu görüşmek için bir araya geldi. Kasımpaşa'nın Eren için 6 milyon euro talep ettiği ve sarı lacivertlilerin bu rakamı çok bulduğu kaydedildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği vurgulandı.

Bu sezon ligde 29 maça çıkan Eren, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Kasımpaşa
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