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Kasımpaşa'nın tribün lideri, çapraz ateşe alınarak öldürüldü!

19.04.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda Kasımpaşa tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, iftara gideceği esnada eşi ile çocuklarının gözü önünde otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşle öldürüldü.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin, eşi ile çocuklarının gözü önünde saldırganlar tarafından açılan çapraz ateşe alındı ve hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kasımpaşa tribün liderlerinden 48 yaşındaki Yüksel Ustahüseyin akşam saatlerinde eşi ve çocuklarıyla iftara gitmek için evden çıktı.

ÇAPRAZ ATEŞE ALINDI, ÖLDÜRÜLDÜ

Ustahüseyin yaşadığı binanın önünde arkadaşlarıyla sohbet ettiği esnada sokağa giren otomobil ve motosikletli saldırganlar tarafından çapraz ateşe alınarak silahlı saldırıya uğradı. Olay sonucunda ise Ustahüseyin göğsüne ve sırtına isabet eden 2 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Olaya şahit olan çevredeki vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı.

KANLI PUSU KAMERADA

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Saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, vatandaşlar sokak üzerinde yürüyor. Ustahüseyin ise sokakta arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir süre sonra otomobil ve motosiklet sokağa girerek ilerliyor. İlk olarak otomobildeki saldırgan aracın kapısını açarak Ustahüseyin'e ateş açıyor. Hemen ardından gelen motosikletli ise çapraz ateşe alarak ikinci ateşi açıyor. Saldırganlar hızla uzaklaşırken, Ustahüseyin ise yere yığılıyor. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçışıyor.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

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Saldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Yüksel Ustahüseyin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Ustahüseyin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS, "İNTİKAM ALINDI" NOTU PAYLAŞANLARIN PEŞİNDE

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda polis ekipleri, saldırganların kimliklerinin S.S. ve B.B. olduğunu tespit etti. Saldırgan S.S.'nin sosyal medya hesabından “intikam alındı” notunu paylaştığı ortaya çıktı. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adreslerine yaptığı baskınlarda saldırganları bulamadı. Polisin yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

OLAYDAN ÖNCE SİLAHINA EL KONDU

Öte yandan aile, yakınları ve taraftarlar tarafından hastane morgundan cenazesi alınan Yüksel Ustahüseyin, önceki gün Büyük Piyalepaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Tuzla'da toprağa verildi. Ustahüseyin'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Diğer yandan Yüksel Ustahüseyin'in olaydan saatler önce polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında ruhsatsız tabancasına el konulduğu ve Ustahüseyin'in serbest kaldığı ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Süper Lig Kasımpaşa
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
eskiden kadının yanında adama bişey bile denmezdi. şimdi nerde yiğitlik hepsi şerefsiz korkak
Tesadüfe bak. silahı alınıyor saatler sonra vuruluyor.

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