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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'ten Galatasaray maçı sonrası hakem itirafı!

04.11.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, "Burada puan almak bizim için önemliydi. Rakip takımı kutluyorum. Takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Maçın hakemi sonuca tesir edecek hata yapmadı. Bunun dışında seyir keyfi yüksek bir maçtı" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş'ten Galatasaray maçı sonrası hakem itirafı!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdeş, "Bugün verdiğimiz mücadele, oynadığımız oyun Galatasaray olunca daha anlamlı. Puan kazanamamak elbette üzücü. Oyunun ilk 30 dakikasında hem atmosferin hem de rakip takımın gol atma isteğini doğru pozisyon alarak kırabilirdik. İlk 30 dakikalık bölümde oyuncularım tama yakın bunu uyguladılar. 2 tane pozisyona da girdik. Yediğimiz gole kadar topa sahipken, kontrol altına alamamak daha sonra orada duraksamak, Zaha’nın golü geldi" diye konuştu.

"MAÇIN HAKEMİ SONUCA TESİR EDECEK HATA YAPMADI"

İkinci yarıda topa daha çok sahip olmaya çalıştıklarını aktaran Özdeş, şunları kaydetti:
"İkinci yarıda tam tersi oyun planladık. Rakip alana yerleşmek, çıkışlarını baskı altına alma planımız vardı. Genel olarak uyguladık. Çok adamla ceza sahasına girdiğimiz bir pozisyon sonrasında orada bulunan 5 oyuncunun hakeme itirazı, kalecinin çabuk başlamasına neden oldu. Bireysel hata sonunda gol yedik. Duran toptan gol bulduk. Oyun istediğimiz gibi devam etti. Galatasaray da kontrataklarla karşılık verdi. Burada puan almak bizim için önemliydi. Rakip takımı kutluyorum. Takımlarımıza Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Maçın hakemi sonuca tesir edecek hata yapmadı. Bunun dışında seyir keyfi yüksek bir maçtı. Oyuncularımı kutladım. Kayserispor maçı var. Onu kazanıp milli takım araya öyle girmek istiyoruz. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray’a kaybettik. Diğer takımlara kaybetmedik. Bu tip maçlarda puan almak önemli."

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